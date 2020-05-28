Экономика
ТАССПроизводители минеральных вод просят обнулить ввозные пошлины на сырье
Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, объединяющий ведущих российских производителей, на долю которых приходится порядка 70% выпускаемой соковой продукции, воды и безалкогольных напитков, обратился в правительство с просьбой обнулить ввозные пошлины на некоторые виды сырья и оборудования.
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с чего всё началось
Союз производителей безалкогольных напитков (СПБН; объединяет производителей 70% безалкогольных напитков в стране) обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой обнулить ввозные пошлины на сырье и ингредиенты, а также оборудование для производства.Коммерсантъвчера в 18:44
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