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Газета.Ru
Газета.Ru

Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Россияне столкнутся с падением ассортимента мороженого или с повышением розничных цен на него на 25-30%. Об этом сообщили производители мороженого, которые убеждены, что к таким последствиям приведет введение обязательной маркировки.В источнике
С чего всё началось
Известия

Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году

Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: в России могут вырасти цены на мороженое

ТАСС21:07
Lenta.ru

Мороженому в России предрекли подорожание

Lenta.ru23:18
РЕН ТВ

В России могут вырасти цены на мороженое

РЕН ТВ21:26
Царьград

Сто граммов раздора: Российские власти предупредили о росте цен на мороженое

Царьград23:30
РБК

Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

РБК20:49
Life.ru

В России с нового года могут существенно вырасти цены на мороженое

Life.ru19:27
Известия

Производители предупредили о подорожании мороженого на треть

Известия18:30

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
РИА Новости03:58
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«Роснефть» предложила скорректировать цены на нефть в России

Письмо в Правительство России с предложением по корректировке внутренних цен на нефть из-за пандемии коронавируса направила компания «Роснефть», 28 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
ИА Красная Весна04:51
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Средневековая Европа страдала от гельминтозов

Микрофотография яйца Trichuris trichiura из археологического раскопа / ©medicalxpress.com Ученые также сообщают, что не выявили никаких различий в проценте зараженности у женщин и мужчин, а вот у детей гельминтозы наблюдались чаще.
Naked Science04:54

В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса

Симферополь, 28 августа 2020, 10:01 — REGNUM Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:01
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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