Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Псковское агентство информации 24

Россияне столкнутся с падением ассортимента мороженого или с повышением розничных цен на него на 25-30%. Об этом сообщили производители мороженого, которые убеждены, что к таким последствиям приведет введение обязательной маркировки.