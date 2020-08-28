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Газета.Ru
Газета.Ru

Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Россияне столкнутся с падением ассортимента мороженого или с повышением розничных цен на него на 25-30%. Об этом сообщили производители мороженого, которые убеждены, что к таким последствиям приведет введение обязательной маркировки.В источнике
С чего всё началось
Известия

Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году

Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
Известия17:01
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Царьград

Сто граммов раздора: Российские власти предупредили о росте цен на мороженое

Царьград23:30
Lenta.ru

Мороженому в России предрекли подорожание

Lenta.ru23:18
Известия

Производители предупредили о подорожании мороженого на треть

Известия18:30
ТАСС

«Известия»: в России могут вырасти цены на мороженое

ТАСС21:07
РБК

Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

РБК20:49
Life.ru

В России с нового года могут существенно вырасти цены на мороженое

Life.ru19:27
РЕН ТВ

В России могут вырасти цены на мороженое

РЕН ТВ21:26

На Украине за сутки выявили почти 2,5 тыс. заражений коронавирусом

Киев, 28 августа 2020, 09:38 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали новый антирекорд — 2438 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 28 августа специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
REGNUM02:38

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков в Харьковской области.
РИА Новости18:02
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С 2 сентября Польша может разрешить авиасообщение с Россией

Правительство Польши подготовило список из 46 стран, авиасообщение с которыми будет запрещено из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили российские информагентства со ссылкой на Польское агентство печати.
Коммерсантъ19:59
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Мишустин утвердил субсидирование ввоза в Россию препарата «Онкаспар»

«Правительство утвердило правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России противолейкозного препарата «Онкаспар» для лечения детей с тяжелой патологией», — говорится в сообщении.
ФАН03:20

Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБКвчера в 11:29
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