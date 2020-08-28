Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки
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Россияне столкнутся с падением ассортимента мороженого или с повышением розничных цен на него на 25-30%. Об этом сообщили производители мороженого, которые убеждены, что к таким последствиям приведет введение обязательной маркировки.В источнике
С чего всё началось
Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году
Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
Известия17:01
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