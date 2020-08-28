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Газета.Ru
Газета.Ru

Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Россияне столкнутся с падением ассортимента мороженого или с повышением розничных цен на него на 25-30%. Об этом сообщили производители мороженого, которые убеждены, что к таким последствиям приведет введение обязательной маркировки.В источнике
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Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
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