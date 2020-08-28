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РБК
РБК

Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

Согласно проекту постановления правительства, подготовленного Минпромторгом, мороженое попадет под идентификацию с 20 января 2021 года, отмечает газета. Маркировка должна свести к минимуму долю нелегальной продукции, отслеживая товары в производстве и в обороте.В источнике
С чего всё началось
Известия

Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году

Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
Известия17:01
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РБК

Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

РБК20:49
НТВ

В России могут взлететь цены на мороженое

НТВ22:25
ТАСС

«Известия»: в России могут вырасти цены на мороженое

ТАСС21:07
ФАН

Цены на мороженое в России могут вырасти из-за обязательной маркировки

ФАН22:33
Life.ru

В России с нового года могут существенно вырасти цены на мороженое

Life.ru19:27
ФедералПресс

Россиян предупредили о подорожании мороженого

ФедералПресс17:43
Известия

Производители предупредили о подорожании мороженого на треть

Известия18:30

Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

Выступая на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, президент отметил, что неустоявшиеся соседи Белоруссии начинают вмешиваться во внутренние дела республики, ведя дипломатическую войну.
Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область
Инфоросвчера в 09:26
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 16:49
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Китайские военные выдворили эсминец США из территориальных вод КНР

Как сообщает газета Global Times, представитель Народно-освободительной армии Китая, полковник Ли Хуаминь сообщил о выдворении американского ракетного эсминца Mustin из территориальных код КНР.
Московский Комсомолец19:02
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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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