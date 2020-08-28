Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году
Согласно проекту постановления правительства, подготовленного Минпромторгом, мороженое попадет под идентификацию с 20 января 2021 года, отмечает газета. Маркировка должна свести к минимуму долю нелегальной продукции, отслеживая товары в производстве и в обороте.В источнике
С чего всё началось
Производители предупредили о подорожании мороженого на треть
Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компания «Юнилевер» обратилась к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой приостановить ее. В противном случае компания понесет убытки: как минимум 1,2 млрд рублей.
Известия18:30
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