Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

Согласно проекту постановления правительства, подготовленного Минпромторгом, мороженое попадет под идентификацию с 20 января 2021 года, отмечает газета. Маркировка должна свести к минимуму долю нелегальной продукции, отслеживая товары в производстве и в обороте.В источнике
С чего всё началось
Известия

Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году

Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Мороженому в России предрекли подорожание

Lenta.ru23:18
НТВ

В России могут взлететь цены на мороженое

НТВ22:25
ФедералПресс

Россиян предупредили о подорожании мороженого

ФедералПресс17:43
РБК

Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

РБК20:49
Life.ru

В России с нового года могут существенно вырасти цены на мороженое

Life.ru19:27
ТАСС

«Известия»: в России могут вырасти цены на мороженое

ТАСС21:07
Известия

Производители предупредили о подорожании мороженого на треть

Известия18:30

Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Газета.Ruвчера в 08:57
6,7K

Магуайр об инциденте в Греции: я был в панике и боялся за свою жизнь

Капитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр, приговоренный в Греции к условному сроку, заявил, что опасался за свою жизнь, когда полиция арестовала его на прошлой неделе, так как считал, что его похищают.
РИА Новости17:48

ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального

Генеральная прокуратура России попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите».
RT на русскомвчера в 08:01
1,3K

Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUM26 августа в 04:01
287

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
21

Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 16:49
69

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
465

Начальника отдела МВД в Курганской области арестовали на два месяца

Суд на два месяца арестовал начальника МО МВД России "Каргапольский" Дениса Мурашова, обвиняемого в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области в четверг.
ТАССвчера в 09:43
68