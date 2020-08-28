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РБК
РБК

Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

Согласно проекту постановления правительства, подготовленного Минпромторгом, мороженое попадет под идентификацию с 20 января 2021 года, отмечает газета. Маркировка должна свести к минимуму долю нелегальной продукции, отслеживая товары в производстве и в обороте.В источнике
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Известия

Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году

Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
Известия17:01
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Российская газета

Производители просят не маркировать мороженое весом до 100 граммов

Российская газета01:15
Царьград

Сто граммов раздора: Российские власти предупредили о росте цен на мороженое

Царьград23:30
Известия

Производители предупредили о подорожании мороженого на треть

Известия18:30
ТАСС

«Известия»: в России могут вырасти цены на мороженое

ТАСС21:07
РБК

Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

РБК20:49
Life.ru

В России с нового года могут существенно вырасти цены на мороженое

Life.ru19:27
Lenta.ru

Мороженому в России предрекли подорожание

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Южный Федеральныйвчера в 06:59
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