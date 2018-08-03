Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО Вступление в силу с июля 2020 года норм о предустановке на смартфоны, компьютеры и ТВ отечественного софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств, предупреждают производители электроники и ритейлеры.

с чего всё началось

Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.

Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО

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