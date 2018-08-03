Общество

Право.руПраво.руПроизводители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО

Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
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с чего всё началось

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО Вступление в силу с июля 2020 года норм о предустановке на смартфоны, компьютеры и ТВ отечественного софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств, предупреждают производители электроники и ритейлеры.
Коммерсантъвчера в 17:23

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Россиян предупредили о проблемах с гаджетами из-за «предустановки ПО»

Росбалт01:36

Производители электроники предупредили о проблемах с гаджетами из-за российского ПО

Дождь05:07

Вступление в силу закона о предустановке российского софта вызовет проблемы со стабильностью устройств

Эхо Москвы04:00

Бизнес предупредил о сбоях в работе гаджетов из-за предустановки российского ПО

Ведомости05:11

Техника россиян может выйти из строя из-за закона об установке отечественного ПО

URA.Ruвчера в 20:20

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО

Коммерсантъвчера в 17:23

Отечественный софт и суверенный Интернет: итоговая подборка IT-новостей

Вечерняя Москвавчера в 11:53
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Общество

Пилот разбившегося Су-57 ранее катапультировался из горящего Су-30

Летчик-испытатель Алексей Горшков, который накануне выжил после катастрофы истребителя Су-57 в Хабаровском крае, ранее пережил аналогичный инцидент.
Национальная служба новостей 03:46
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
РИА Новости вчера в 15:48
Шоу-бизнес

Состояние Галины Волчек резко ухудшилось

Волчек подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, а теперь еще и нестабильное.
Дни.ру 05:03
Армия и оружие

Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России

РИА Новости вчера в 07:38
Экономика

Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Самозанятые с начала текущего года заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.
РИА Новости 23 декабря в 09:37
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
РБК вчера в 16:47
Музыка

В США умерла автор главной песни из сериала «Друзья»

Престижной награды автор удостоилась за работу над мюзиклом «Цветы лиловые полей» и фильмом «Полицейский из Беверли-Хиллз».
Говорит Москва 04:46
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
РИА Новости 04:26
Общество

Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
RT на русском 02:27
Происшествия

Совершивший вынужденную посадку в Красноярском крае Ми-8 был новым

ТАСС 05:05
Происшествия

В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии

Газета.Ru 04:14
Политика

Скончался президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни, сообщили в полпредстве Татарстана в России.
Интерфакс 04:32
Общество

Названы самые популярные подарки на Новый год в России

Средний чек на ювелирные украшения составил порядка 6,5 тыс. рублей, на детские игрушки — 3,1 тыс. рублей Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Фонда "Общественное мнение", большинство жителей России будут дарить подарки к Новому году в основном родным, близким и любимому человеку (84%).
REGNUM 04:44
Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о покупке газа реверсом

Если у Белоруссии есть более выгодные варианты покупки газа, чем у России, то она вольна ими воспользоваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке газа реверсом.
Экономика сегодня 04:52
Происшествия

У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Компания вчера в 08:43
Политика

Американского посла отозвали из-за геев

Американского посла в Замбии отозвали из-за того, что он высказывался в защиту прав геев. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 04:27
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

В Екатеринбурге ученик школы № 24 напал на учительницу с молотком.
REGNUM 05:22
Энергетика

Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море»

Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.
REGNUM 03:29
Общество

Бизнесмен выставил на продажу сибирское село

Росбалт вчера в 06:23
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
Технологии

МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином

Директор центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер направил сотрудникам компании письмо, в котором сообщил о намерении МТС в 2020 году выпустить "умную" колонку с голосовым помощником Марвином, передает РИА Новости.
Инфорос 03:46
Политика

Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Lenta.ru 03:38
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин в резиденции Трампа

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Известия 02:06
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 05:06
Футбол

FourFourTwo представил 10 лучших матчей десятилетия

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших матчей последнего десятилетия.
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Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 23 декабря в 03:50
Армия и оружие

Пентагон может сократить количество воинского контингента в Африке

Глава Пентагона Марк Эспер раздумывает над сокращением количества американских войск в нескольких странах Африки, а также выводе американцев из региона.
iReactor вчера в 11:01
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Российская газета 03:05
Политика

Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
РИА Новости 23 декабря в 07:59
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