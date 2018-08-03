Общество
Право.руПроизводители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО
Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
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с чего всё началось
Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО Вступление в силу с июля 2020 года норм о предустановке на смартфоны, компьютеры и ТВ отечественного софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств, предупреждают производители электроники и ритейлеры.Коммерсантъвчера в 17:23
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Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО
Коммерсантъвчера в 17:23
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Общество
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Умер генерал армии Махмут Гареев
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Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае
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В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
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Авто
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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
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