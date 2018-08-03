Общество

Право.руПраво.руПроизводители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО

Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
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с чего всё началось

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО Вступление в силу с июля 2020 года норм о предустановке на смартфоны, компьютеры и ТВ отечественного софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств, предупреждают производители электроники и ритейлеры.
Коммерсантъвчера в 17:23

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Россиян предупредили о проблемах с гаджетами из-за «предустановки ПО»

Росбалт01:36

Производители электроники предупредили о проблемах с гаджетами из-за российского ПО

Дождь05:07

Вступление в силу закона о предустановке российского софта вызовет проблемы со стабильностью устройств

Эхо Москвы04:00

Бизнес предупредил о сбоях в работе гаджетов из-за предустановки российского ПО

Ведомости05:11

Техника россиян может выйти из строя из-за закона об установке отечественного ПО

URA.Ruвчера в 20:20

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО

Коммерсантъвчера в 17:23

Отечественный софт и суверенный Интернет: итоговая подборка IT-новостей

Вечерняя Москвавчера в 11:53
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Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Происшествия

Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 07:50
Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Вести.Ru 05:24
Политика

Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»

Глава правительства поблагодарил Путина за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях», а также пожелал главе государства «хорошего Нового года».
РБК 07:40
Политика

МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х

МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 07:36
Политика

Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым

Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Газета.Ru 06:42
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Политика

В Кремле прокомментировали увольнение журналистки после вопроса Путину

Напомним, журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции.
Gazeta.SPb вчера в 07:30
Экономика

Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов

Доля граждан, не имеющих возможность открыть вклад из-за нехватки денег, выросла по сравнению с 2017 годом.
РБК 06:21
Наука

Цифровая медицина стала одной из главных тем Открытой конференции ИСП РАН

Вопросы медицины обсуждались в рамках развития междисциплинарных цифровых платформ.
Портал Поиск вчера в 03:29
Интернет

ВТБ предложил клиентам цифровую Мультикарту

Цифровая Мультикарта является полноценной дебетовой картой в онлайн-формате с сохранением всех преимуществ продукта банка.
ИА БанкИнформСервис 05:40
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Lenta.ru 03:25
Происшествия

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 07:00
Общество

Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

Известия 23 декабря в 22:44
Кино

На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова

В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Газета.Ru вчера в 08:25
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета вчера в 18:24
Политика

Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
RT на русском 06:39
Политика

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
RT на русском 08:24
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

«Русский Tesla Cybertruck», построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Автоновости дня 02:45
Общество

Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова

Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС 07:45
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости вчера в 02:21
Шоу-бизнес

Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы

Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
РИА Новости вчера в 14:11
Авто

В России сертификацию проходит кроссовер JAC S7

В России сертификацию проходит выпускаемый китайским брендом кроссовер JAC S7.
Дни24 вчера в 07:14
Общество

Кейт Миддлтон показала необычное фото детей в честь Рождества

В Британии начали отмечать Рождество. В честь праздника Кейт Миддлтон показала необычное фото детей.
Актуальные Новости 02:08
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Коммерсантъ вчера в 19:34
Гаджеты

Даже в экономичном режиме с TDP 140 Вт процессор AMD Ryzen Threadripper 3970X производительнее Intel Core i9-10980XE c TDP 165 Вт

Используя утилиту AMD Ryzen Master, сотрудники Computerbase настроили 32-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3970X для работы с TDP 180 Вт, 140 Вт и 95 Вт, чтобы получить представление о его энергетической эффективности.
iXBT.com 04:52
Политика

В Грузии захотели создать новый «нормандский формат»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что для диалога Тбилиси с Москвой может быть создан новый «нормандский формат».
Lenta.ru 01:50
Армия и оружие

Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск

Иран выразил свою готовность оказать Сирии помощь в выводе незаконно находящихся в стране американских войск, если такая просьба поступит.
Ридус вчера в 14:56
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
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