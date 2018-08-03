Общество

Право.руПраво.руПроизводители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО

Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
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с чего всё началось

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО Вступление в силу с июля 2020 года норм о предустановке на смартфоны, компьютеры и ТВ отечественного софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств, предупреждают производители электроники и ритейлеры.
Коммерсантъвчера в 17:23

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Бизнес предупредил о сбоях в работе гаджетов из-за предустановки российского ПО

Ведомости05:11

Производители электроники предупредили о проблемах с гаджетами из-за российского ПО

Дождь05:07

Производители предложили переложить ответственность за сбои в работе устройств на создателей ПО из-за закона о российском софте

Новая газета02:10

Вступление в силу закона о предустановке российского софта вызовет проблемы со стабильностью устройств

Эхо Москвы04:00

Техника россиян может выйти из строя из-за закона об установке отечественного ПО

URA.Ruвчера в 20:20

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО

Коммерсантъвчера в 17:23

Отечественный софт и суверенный Интернет: итоговая подборка IT-новостей

Вечерняя Москвавчера в 11:53
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Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Общество

Спикер СФ поддержала идею отмены НДФЛ для малоимущих

Сообщается, что во время пресс-конференции она отметила, что является сторонником того, чтобы налог на доходы физлиц отменить для людей, которые получают маленькую зарплату.
The Moscow Post вчера в 03:55
Политика

Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Газета.Ru 09:13
Здоровье

Бывшей королеве красоты после инсульта удалили часть черепа

Врачи удалили часть черепа бывшей участнице конкурсов красоты, 35-летней американце Синтии Мартинес.
РЕН ТВ 09:23
Политика

Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) на своем заседании 25 декабря (трансляция заседания велась на сайте ЦИК) признала неудовлетворительными меры, принятые избиркомом Санкт-Петербурга для оздоровления ситуации в избирательной системе города.
РБК 07:58
Музыка

Forbes назвал список самых богатых музыкантов десятилетия

Моссовет 01:34
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Происшествия

В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Московский Комсомолец 06:00
Общество

Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

Истребитель пятого поколения (Т-50) Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае, пилот катапультировался. Об этом 24 декабря сообщает РЕН ТВ.
Известия 23 декабря в 22:44
Политика

Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

Lenta.ru 03:38
Космос

200 изделий для космической отрасли выпущены в калужском Обнинске

REGNUM вчера в 08:59
Политика

В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»

Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
РИА Новости 09:23
Общество

Волна тепла накроет Москву на Новый год

Очередная волна теплой погоды подойдет к столице 30 и 31 декабря, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
Российская газета 04:29
Политика

Путин уволил главу УВД на московском метрополитене

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.
Газета.Ru 09:41
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
РИА Новости 08:03
Кино

Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»

В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Piter.tv вчера в 06:35
Финансы

Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
ТАСС 06:22
Общество

Кейт Миддлтон в Рождество показала очень необычное фото своих детей

В честь Рождества, которое сегодня отмечается в Великобритании, внук королевы принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон опубликовали необычное фото своих детей.
Накануне.Ru 01:04
Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Avia.pro 23 декабря в 17:37
Экономика

Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка

В правительстве обсуждается выход Банка России из капитала Сбербанка.
Российская газета вчера в 11:37
Общество

Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены

Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
REGNUM 08:29
Наука

Создан прозрачный для инфракрасного излучения материал

Ученые из Дальневосточного федерального университета вместе с российскими и украинскими коллегами создали керамический материал на основе оксидов иттрия и магния с «шахматной» структурой, средним размером зерна 250 нм и микротвердостью более 11 ГПа.
Индикатор 09:37
Происшествия

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 07:00
Транспорт

Из Севастополя отправился первый поезд в Санкт-Петербург

Поезд «Таврия», прибывший накануне в Севастополь из Санкт-Петербурга, отправился обратно днем 25 декабря.
РБК 09:40
Экономика

Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Аргументы и Факты вчера в 01:08
Политика

Поклонская прокомментировала уголовное дело из-за поездов в Крым

Ранее украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" после начала железнодорожного сообщения с Крымом по мосту через Керченский пролив.
РИА Новости 07:23
Политика

Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»

Глава правительства поблагодарил Путина за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях», а также пожелал главе государства «хорошего Нового года».
РБК 07:40
Общество

Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
РБК 09:24
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
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