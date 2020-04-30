Общество

Peterburg2.ruPeterburg2.ruПивоварам России разрешат производить антисептики

Реализовывать продукцию пивовары смогут только среди своих сотрудников, или же на безвозмездной основе поставлять их некоммерческим организациям. Для перехода на выпуск антисептиков у завода должны иметься автоматические средства измерения и учета объема готовой продукции.
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с чего всё началось

Пивовары смогут производить антисептики в некоммерческих целях

Минфин России подготовил проект постановления, временно разрешающий пивоварам производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих антисептиков.
ТАСС01:32

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