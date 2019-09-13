Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину установить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку в 2020 году на уровне 233 рублей за 0,5 л. Об этом сообщил президент союза Игорь Косарев, выступая на сессии Московского финансового форума.

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Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году. «Мы направили в Минфин цифру 233 рубля за поллитровую бутылку»,— сообщил президент организации Игорь Косарев на Московском финансовом форуме (цитата по «РИА Новости»).

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