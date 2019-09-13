Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПроизводители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году. «Мы направили в Минфин цифру 233 рубля за поллитровую бутылку»,— сообщил президент организации Игорь Косарев на Московском финансовом форуме (цитата по «РИА Новости»).
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