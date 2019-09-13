Экономика
КоммерсантъПроизводители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году. «Мы направили в Минфин цифру 233 рубля за поллитровую бутылку»,— сообщил президент организации Игорь Косарев на Московском финансовом форуме (цитата по «РИА Новости»).
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Недвижимость
Москвичи начали селиться в микроквартиры
Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор.
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РБК вчера в 10:10
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Стало известно о парезе Заворотнюк
«Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука», — указано в сообщении.
Lenta.ru 04:12
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
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Ранее ГЛАС сообщал о том, что США планирует приобрести греческий порт.
ГЛАС.RU 08:02
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Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
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Газета Кемерова вчера в 09:14
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
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«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ
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РИА Новости 08:27
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25
Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок.
RT на русском 06:53
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Мама Анастасии Заворотнюк рассказала священнику о болезни дочери
По словам священника, в последний раз женщина приходила в церковь 1 сентября и просила молиться за ее дочь.
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Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Происшествия
В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам
Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.
REGNUM вчера в 12:51
Космос
Несколько фактов о Луне, которые не поддаются научному объяснению
Территория новостей вчера в 08:22
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
Политика
В Германии признали решение суда ЕС по OPAL экономически неоправданным
Исполнительный директор восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс считает решение суда ЕС по отмене решения Еврокомиссии по трубопроводу Opal экономически неоправданным.
МонаВиста 08:24
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Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
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REGNUM вчера в 08:51
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«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу
Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
Ридус вчера в 10:11
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Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак
Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста 07:32
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Названы шесть привычек, которые помогут быстро сжечь жир
Зарубежные специалисты рассказали, что заставить организм после 40 лет не откладывать жир, а использовать его в качестве источника энергии, помогут несколько простых правил, которые рекомендуется ввести в привычку.
Российская газета 01:51
Культура
Дудь-цивилизация: блогер официально признан человеком года
Пароход Онлайн 12 сентября в 10:47
Культура
На Первом канале стартует 2-й сезон шоу «Голос 60+»
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После короткой программы у спортивных пар первые четыре места занимают российские фигуристы.
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На МКС доставят безотходную теплицу и 3D-принтер
Rusargument 07:33
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнул пожар
Удары 10 беспилотников, управляемых йеменскими хуситами - военизированной группировкой шиитов-зейдитов - утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщили в министерстве внутренних дел королевства.
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Киев заявил о готовности к трёхсторонним переговорам по газу
Украина готова к запланированной на 19 сентябре встрече по газу с Евросоюзом и Россией, заявил премьер-мнистр страны Алексей Гончарук.
Парламентская газета 04:48