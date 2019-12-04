Общество
РБКПроизводители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
ФАС провела проверку порошков и капсул Ariel и Persil совместно с Роспотребнадзором. Эксперты пришли к выводу, в частности, что в товарах, произведенных для России и стран Западной Европы, различаются показатели "пенообразующая способность" и "моющая способность".
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В случае, если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, преимущество перед иными производителями является необоснованным. А значит, такая конкурентная тактика может причинить убытки иным участникам рынка.
— Андрей Кашеваров, российский учёныйБИЗНЕС Online 07:35
с чего всё началось
"Наличие выявленных отличий формирует необоснованные ожидания от товара и влечет введение потребителя в заблуждение, поскольку потребитель не получает товар ожидаемого качества", - говорится в сообщении регулятора.Интерфакс08:31
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