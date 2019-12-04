Общество
Газета.RuПроизводители порошков ответили на обвинения ФАС
Стоит отметить, что проверка была проведена совместно с Роспотребнадзором. Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
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В случае, если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, преимущество перед иными производителями является необоснованным. А значит, такая конкурентная тактика может причинить убытки иным участникам рынка.
— Андрей Кашеваров, российский учёныйБИЗНЕС Online вчера в 07:35
с чего всё началось
"Наличие выявленных отличий формирует необоснованные ожидания от товара и влечет введение потребителя в заблуждение, поскольку потребитель не получает товар ожидаемого качества", - говорится в сообщении регулятора.Интерфаксвчера в 08:31
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ФАС: продаваемый в РФ шоколад Lindt отличается от продукции, реализуемой в Европе
Финмаркетвчера в 07:08
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