Общество
Газета.RuПроизводители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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В случае, если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, преимущество перед иными производителями является необоснованным. А значит, такая конкурентная тактика может причинить убытки иным участникам рынка.
— Андрей Кашеваров, российский учёныйБИЗНЕС Online вчера в 07:35
с чего всё началось
"Наличие выявленных отличий формирует необоснованные ожидания от товара и влечет введение потребителя в заблуждение, поскольку потребитель не получает товар ожидаемого качества", - говорится в сообщении регулятора.Интерфаксвчера в 08:31
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ФАС: продаваемый в РФ шоколад Lindt отличается от продукции, реализуемой в Европе
Финмаркетвчера в 07:08
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