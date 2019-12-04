с чего всё началось

В случае, если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, преимущество перед иными производителями является необоснованным. А значит, такая конкурентная тактика может причинить убытки иным участникам рынка.

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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