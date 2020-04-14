Коронавирус

ИзвестияИзвестияПроизводители предложили меры поддержки малоимущих в условиях пандемии

Представители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров обратились к правительству РФ с предложением о мерах поддержки одновременно низкодоходных категорий граждан и отечественных производителей в условиях пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Представители потребрынка призвали правительство слать продукты бедным

Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".
Интерфакс08:58

Подробнее о событии

Производители предложили меры поддержки малоимущих в условиях пандемии

Известия09:38

Производители предложили ввести карточки на продукты для потерявших доход

Дождь10:24

В России могут появиться продуктовые карточки. Запрос в правительство уже направлен

URA.Ru09:42

Руководители общероссийских объединений потребителей призвали правительство ввести продовольственные карточки

Эхо Москвы14:00

Объединения потребителей призвали ввести карточки на продукты питания

Комсомольская правда09:33

Представители потребрынка РФ просят власти разморозить программу адресной продовольственной помощи населению

Финмаркет08:39

Производители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей

Коммерсантъ08:31
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Здоровье

В России после коронавируса может увеличиться число инвалидов

Окончание пандемии коронавируса может привести к росту числа инвалидов в стране.
РЕН ТВ 19:08
Общество

На Кубани судью проверят после видео с тостом про «супертёлочку»

Краснодар, 14 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Проверку начала квалификационная коллегия судей Краснодарского края по факту видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда, об этом сообщила пресс-службе Краснодарского краевого суда.
REGNUM 07:02
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна

Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
2,6K
Общество

В Москве от коронавируса умер физик РАН

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
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Футбол

Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в родной «Спортинг»

Миланский клуб хочет приобрести у лиссабонского «Спортинга» защитника Маркоса Акунью и намерен использовать Жоау Мариу в рамках этой сделки.
Евро-футбол.ру вчера в 11:08
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Политика

Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
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Авто

Hyundai анонсировал новый Veloster N

Рестайлинговая версия получит 8-ступенчатую автоматическую КПП, чтобы привлечь к себе еще больше клиентов.
RuNews24.ru 03:33
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Происшествия

На Колыме у девяти старателей артели предварительно обнаружили COVID-19

Диагноз COVID-19 предварительно поставили сразу 9 старателям артели "Кривбасс" на Колыме, сообщил в среду на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
РИА Новости 17:51
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Общество

В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось

В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт 18:59
Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
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Космос

Центр Хруничева поменял директора завода, где собирают «Ангару»

"Назначить с 14 апреля 2020 года на должность заместителя генерального директора - директора ракетно-космического завода Сычева Василия Николаевича", - говорится в приказе гендиректора Центра Алексея Варочки, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 18:02
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Экономика

В России призвали ввести продуктовые карточки

Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
1,5K
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
2,5K
Игры

Стартовый тираж ремейка Resident Evil 3 превысил 2 млн цифровых копий

Resident Evil 3 стал доступен для покупки 3 апреля и предлагается для Xbox One, PlayStation 4 и PC.
Astera вчера в 06:37
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Общество

В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом

RT на русском 17:28
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Энергетика

Глава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России

При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России.
Российская газета 03:04
190
Политика

В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
RT на русском 13:00
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Наука

Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
Известия 18:07
1
Здоровье

Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости 17:54
Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
42
Политика

Мединский осудил снос памятника Коневу в Праге

Газета.Ru 10:07
701
Общество

Рейс «Аэрофлота» с гражданами США прибыл из Москвы в Нью-Йорк

Самолет компании «Аэрофлот» с американскими гражданами, пожелавшими вернуться в США из России на фоне эпидемии коронавируса, прибыл из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк.
РБК 19:43
Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
47
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
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Происшествия

В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху

Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.
REGNUM 18:28
Общество

Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
3
Общество

Жителям Подмосковья пояснили, как оформить цифровой пропуск

Жители Московской области могут оформить цифровой пропуск в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».
МИР 24 10:03
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Политика

На Украине заявили об остановке завода, производящего ракетное топливо

С начала года руководство предприятия было вынуждено уволить 687 человек, под угрозой сокращения — ещё 190 По словам директора ПХЗ Леонида Шимана, остановка завода станет ударом по всей ракетной отрасли Украины, включая широко рекламируемые "высокоточные" ракеты "Ольха".
REGNUM 12 апреля в 12:51
Общество

Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
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