В «Балтике» уверены: нет риска, что после отмены ограничений на отечественном рынке тут же появится «пивная продукция» крепостью 40 градусов. Тем более что ставка акциза на пиво более 8,6% в РФ выше, чем для напитков до 8,6% включительно: 39 и 21 рублей на 1 л соответственно.

с чего всё началось

Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишут «Известия», ссылаясь на материалы рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

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