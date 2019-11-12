Производители предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами. Они просят власти инициировать внесение поправок в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Возможные изменения уже обсуждались на рабочей группе в Минфине.

с чего всё началось

Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишут «Известия», ссылаясь на материалы рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

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