Общество
РБКПроизводители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков
Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишут «Известия», ссылаясь на материалы рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
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с чего всё началось
Производители предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами. Они просят власти инициировать внесение поправок в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Возможные изменения уже обсуждались на рабочей группе в Минфине.Известиявчера в 16:01
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Футбол
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Кино
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Армия и оружие
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что климатическая зима в России наступит с середины декабря.
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