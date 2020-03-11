Руководители ассоциаций предупреждают Викторию Абрамченко о следующих рисках: Минприроды предлагает ввести, по сути, безальтернативную обязанность производителей по уплате экологического сбора; в концепции ведомства отсутствуют конкретные меры — сколько и каких именно отходов, кем и где будет утилизировано на средства экосбора, которые начнут собираться с 2021 года.

с чего всё началось

Производители и импортеры электроники, продуктов и автомобильных шин выступили против отмены самостоятельной утилизации продукции и упаковки. Бизнес предупреждает, что ввод обязательного «экологического сбора» приведет к росту цен на 22%.

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

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