Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьПроизводители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Производители и импортеры электроники, продуктов и автомобильных шин выступили против отмены самостоятельной утилизации продукции и упаковки. Бизнес предупреждает, что ввод обязательного «экологического сбора» приведет к росту цен на 22%.
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с чего всё началось

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Руководители ассоциаций предупреждают Викторию Абрамченко о следующих рисках: Минприроды предлагает ввести, по сути, безальтернативную обязанность производителей по уплате экологического сбора; в концепции ведомства отсутствуют конкретные меры — сколько и каких именно отходов, кем и где будет утилизировано на средства экосбора, которые начнут собираться с 2021 года.
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РИА Новостивчера в 06:50

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РБКвчера в 02:00
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