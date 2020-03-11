Экономика

РБКРБКПроизводители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

«Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.
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с чего всё началось

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.
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Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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"Хетафе" отказался ехать на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Интернационале" из-за эпидемии в Италии китайского коронавируса, где введен запрет на проведение спортивных мероприятий, однако который не касается еврокубков.
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Телеканал НТВ опубликовал на своём сайте программу «Место встречи» с Андреем Норкиным, в ходе которой соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова обвинила президента Владимира Путина в государственном перевороте.
FreeNews-Volga 00:10
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
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Второй человек в мире полностью излечился от ВИЧ

Мужчина стал вторым в истории пациентом, полностью излечившимся от вируса. Диагноз ВИЧ Кастильехо поставили в 2003 году.
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Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

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В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
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Политика

В Челябинске готовят митинг против обнуления президентских сроков

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Дринкуотер ударил головой Хоту на тренировке «Астон Виллы». Его могут досрочно вернуть в «Челси»

Полузащитник Дэниэл Дринкуотер может досрочно вернуться в «Челси» из аренды в «Астон Вилле».
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Загадочный объект гигантских размеров запечатлел космический аппарат NASA STEREO. НЛО на большой скорости промчался возле Солнца.
Южный Федеральный вчера в 22:15
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

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Вести.Ru вчера в 15:17
Здоровье

Не ездить на общественном транспорте в час пик призвал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
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Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
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«Зона безопасности» спасает луны от смертельного падения на планеты

Новая модель околопланетных дисков от Юри Фуджи и Масахиро Огихара из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) отображает существование «зоны безопасности», которая не дает спутникам упасть на их родительские планеты-гиганты.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
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Футбол

Луис Адриано оформил хет-трик за «Палмейрас»

Бывший футболист "Спартака" бразилец Луис Адриано оформил хет-трик в матче между "Палмейрасом" и "Гуарани" в Кубке Либертадорес.
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В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

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Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
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Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России

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Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM вчера в 13:22
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Чемпионат Италии официально приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Италии по футболу приостановлен из-за коронавируса. Серия А официально приостанавливается.
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