Экономика

РБКРБКПроизводители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

«Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.
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с чего всё началось

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.
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Экономика

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Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

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ТАСС вчера в 14:00
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Общество

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Нескольким критериям безопасности не соответствует популярный мессенджер Telegram.
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В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
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Операцию против киберпреступников проводили специалисты отдела борьбы с цифровыми преступлениями Microsoft, которые разместились в штаб-квартире корпорации в Редмонде (штат Вашингтон).
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Группа «Время и стекло» объявила о распаде

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году вопреки обещанию, данному президенту России Владимиру Путину, рассказал российский лидер.
Газета.Ru 06:18
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Коммерсантъ 02:01
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В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
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Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

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Ведомости вчера в 07:04
Общество

Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

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Армия и оружие

Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

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Новый Toyota Highlander сертифицировали в России

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Российские работодатели назвали самые дефицитные профессии

Абсолютное большинство работодателей в России назвали дефицитными профессии инженера (100%), а также преподавателя (86%) и врача (84%).
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Звезда «Хранителей» и «Аквамена» может появиться в «Безумном Максе»

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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
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Российская газета вчера в 00:45
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