Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.

с чего всё началось

«Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

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