Экономика
РБКПроизводители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
«Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Общество
В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса
В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
В России на 40% выросло число заболевших коклюшем
В 2018 году было зарегистрировано 10 421 заболевших, больше всего — в Москве. В январе 2020 года коклюшем в России заболело 1758 человек.
Игры
Закончилась Kickstarter-кампания Pathfinder: Wrath of the Righteous — на создание игры собрали больше $2 млн
Начавшаяся 4 февраля Kickstarter-кампания Pathfinder: Wrath of the Righteous от Owlcat Games подошла к концу.
Политика
РБК: от досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка о досрочных выборах обсуждалась 10 марта в Госдуме. Идею об этом поддерживали в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».
Здоровье
Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса
Во вторник, 10 марта, Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Энергетика
Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть
После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Политика
Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно
Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Технологии
Из-за рисков безопасности эксперты призвали отказаться от Telegram
Нескольким критериям безопасности не соответствует популярный мессенджер Telegram.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Технологии
NYT: Microsoft провела операцию против крупной сети хакеров Necurs
Операцию против киберпреступников проводили специалисты отдела борьбы с цифровыми преступлениями Microsoft, которые разместились в штаб-квартире корпорации в Редмонде (штат Вашингтон).
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
Политика
Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году вопреки обещанию, данному президенту России Владимиру Путину, рассказал российский лидер.
Общество
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Общество
Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане
В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца нашли автографы украинских туристок, сообщается в Facebook-группе Italy for me ("Италия для меня").
Армия и оружие
Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Авто
Новый Toyota Highlander сертифицировали в России
В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
Общество
Российские работодатели назвали самые дефицитные профессии
Абсолютное большинство работодателей в России назвали дефицитными профессии инженера (100%), а также преподавателя (86%) и врача (84%).
Спорт
Глава ФЛГР назвала состав сборной России на этапы КМ в Америке
Россияне Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Наталья Непряева выступят в составе сборной России на этапах Кубка мира в США и Канаде, сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Кино
Звезда «Хранителей» и «Аквамена» может появиться в «Безумном Максе»
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Технологии
Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств
Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов.