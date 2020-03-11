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Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», говорится в совместном заявлении ассоциаций.
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Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Руководители ассоциаций предупреждают Викторию Абрамченко о следующих рисках: Минприроды предлагает ввести, по сути, безальтернативную обязанность производителей по уплате экологического сбора; в концепции ведомства отсутствуют конкретные меры — сколько и каких именно отходов, кем и где будет утилизировано на средства экосбора, которые начнут собираться с 2021 года.
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