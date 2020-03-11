Экономика

РБКРБКПроизводители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

«Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.
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с чего всё началось

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.
РБК02:00

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Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

РБК02:00

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URA.Ru02:39

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АБН03:43

Производители предупредили о вероятности резкого роста цен на некоторые товары

Новый Калининград.Ru03:51
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Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
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В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
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Пакистанский военный истребитель разбился над Исламабадом

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