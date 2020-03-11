Экономика
РБКПроизводители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
«Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.
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с чего всё началось
Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.РБК02:00
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Производители предупредили о вероятности резкого роста цен на некоторые товары
Новый Калининград.Ru03:51
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