Экономика
РИА НовостиПроизводители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Руководители ассоциаций предупреждают Викторию Абрамченко о следующих рисках: Минприроды предлагает ввести, по сути, безальтернативную обязанность производителей по уплате экологического сбора; в концепции ведомства отсутствуют конкретные меры — сколько и каких именно отходов, кем и где будет утилизировано на средства экосбора, которые начнут собираться с 2021 года.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Армия и оружие
Россия отправляет новейший корвет «Гремящий» в Балтийское море
Судно прошло 4-месячные испытания Корвет "Гремящий" направляется в Балтийское море после 4 месяцев испытаний, сообщает Минобороны РФ на официальной странице в ФБ в среду, 11 марта.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву
Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от клещевого энцефалита
Россиянам рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы не заразиться клещевым энцефалитом.
Общество
На фреске Рафаэля в Ватикане обнаружены автографы украинских туристок
В октябре 2019 года стало известно, что в городе Свободном Амурской области неизвестные испортили мемориальную доску, установленную в честь Александра Солженицына.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию
Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО
24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО.
Авто
Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»
Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 70% населения страны может быть заражено коронавирусом, если страны Европы не примут меры по борьбе с эпидемией, пишет Reuters.
Происшествия
Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены
«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно (с субботы до понедельника), – рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роструда Иван Шкловец.
Общество
Власти Украины ввели общенациональный карантин из-за коронавируса
Киев, 11 марта 2020, 16:36 — REGNUM Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Мишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обсудит на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы взаимодействия государств, сообщает пресс-служба российского кабмина.
Интернет
Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиа-холдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Финансы
Курс рубля снизился к доллару и евро из-за цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" на 17:30 (мск) рос на 56 копеек, до 71,96 рубля, курс евро — на 1,02 рубля, до 81,52 рубля.
Хоккей
Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов регулярного сезона-2019/20.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Кино
Дочь Миллы Йовович станет Венди в «Питере Пэне»
Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, Питера Пэна сыграет Александр Молони ("Несговорчивый хозяин", "Большой злой лис и другие сказки"), а Венди – дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон ("Обитель зла: Последняя глава", "Чёрная Вдова") (на фото).
Общество
«Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России
Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».