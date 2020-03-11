Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПроизводители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Руководители ассоциаций предупреждают Викторию Абрамченко о следующих рисках: Минприроды предлагает ввести, по сути, безальтернативную обязанность производителей по уплате экологического сбора; в концепции ведомства отсутствуют конкретные меры — сколько и каких именно отходов, кем и где будет утилизировано на средства экосбора, которые начнут собираться с 2021 года.
РБК02:00

Подробнее о событии

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

РИА Новости06:50

Электроника, продукты и автомобильные шины могут подорожать более чем на 20% из-за нового сбора

URA.Ru02:39

Производители выступили против отмены самостоятельной утилизации

Коммерсантъ05:10

Российские производители пригрозили ростом цен на 22% из-за введения экосбора

Фонтанка.Ру04:27

Продукты и электроника могут резко подорожать из-за нового сбора

Национальная служба новостей04:17

Экосбор увеличит стоимость электроники — предупредили производители

Красная весна07:34

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

WomanHit.ru 03:27
Армия и оружие

Россия отправляет новейший корвет «Гремящий» в Балтийское море

Судно прошло 4-месячные испытания Корвет "Гремящий" направляется в Балтийское море после 4 месяцев испытаний, сообщает Минобороны РФ на официальной странице в ФБ в среду, 11 марта.
SM News 09:57
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Происшествия

Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву

Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 10:40
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от клещевого энцефалита

Россиянам рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы не заразиться клещевым энцефалитом.
Политическая Экспертиза 04:28
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане обнаружены автографы украинских туристок

В октябре 2019 года стало известно, что в городе Свободном Амурской области неизвестные испортили мемориальную доску, установленную в честь Александра Солженицына.
Известия 09:49
Политика

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
Известия 08:34
Общество

«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию

Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Известия 10:49
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс 10:43
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО.
Известия 10:09
Авто

Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
SpeedMe 00:34
Общество

Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 70% населения страны может быть заражено коронавирусом, если страны Европы не примут меры по борьбе с эпидемией, пишет Reuters.
Ведомости 09:48
Происшествия

Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены

«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.
REGNUM 09:53
Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно (с субботы до понедельника), – рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роструда Иван Шкловец.
Союзное Вече 06:47
Общество

Власти Украины ввели общенациональный карантин из-за коронавируса

Киев, 11 марта 2020, 16:36 — REGNUM Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 09:36
Политика

Мишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обсудит на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы взаимодействия государств, сообщает пресс-служба российского кабмина.
РИА Новости вчера в 14:35
Интернет

Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиа-холдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона.
РБК 09:42
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Политика

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
ИнфоСМИ 05:40
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Финансы

Курс рубля снизился к доллару и евро из-за цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" на 17:30 (мск) рос на 56 копеек, до 71,96 рубля, курс евро — на 1,02 рубля, до 81,52 рубля.
РИА Новости 09:19
Хоккей

Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов регулярного сезона-2019/20.
Газета.Ru 09 марта в 23:03
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Деловое.ТВ вчера в 06:22
Кино

Дочь Миллы Йовович станет Венди в «Питере Пэне»

Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, Питера Пэна сыграет Александр Молони ("Несговорчивый хозяин", "Большой злой лис и другие сказки"), а Венди – дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон ("Обитель зла: Последняя глава", "Чёрная Вдова") (на фото).
ИА InterMedia 09:45
Общество

«Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России

Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple.
Ведомости 01:51
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Общество

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
RT на русском 07:27
Общество

Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Lenta.ru 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное