Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПроизводители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.
РБК02:00

Подробнее о событии

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

РИА Новости06:50

Экосбор увеличит стоимость электроники — предупредили производители

Красная весна07:34

Электроника, продукты и автомобильные шины могут подорожать более чем на 20% из-за нового сбора

URA.Ru02:39

Российские производители пригрозили ростом цен на 22% из-за введения экосбора

Фонтанка.Ру04:27

Продукты и электроника могут резко подорожать из-за нового сбора

Национальная служба новостей04:17

Производители выступили против отмены самостоятельной утилизации

Коммерсантъ05:10

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика

В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина

В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Городовой вчера в 07:28
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
РБК 05:03
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

СК поясняет, что, по предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока.
РИА Новости 06:46
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Российская газета вчера в 03:15
Общество

Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Массовые мероприятия, число участников которых превышает 5000 человек, запрещаются в Москве из-за опасности распространения коронавируса нового типа, соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
Газета.Ru вчера в 13:44
Армия и оружие

Российский подводный гигант «Пилигрим» поразил азиатских журналистов

Мощная российская атомная подводная лодка класса «Тайфун» на протяжении многих десятилетий повелевает волнами, являясь самой большой субмариной в мире, напоминает издание Asia Times.
ПолитРоссия вчера в 04:18
Общество

В Нью-Йорке конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса

В США круглый стол под названием "Ведение бизнеса в условиях коронавируса" отменен в связи с угрозой заражения коронавирусом, пишет Bloomberg.
Sputnik Грузия 06:14
Политика

В Белом доме подтвердили решение Трампа не ехать в Москву на 9 Мая

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле получили информацию, что Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву.
RT на русском вчера в 11:07
Происшествия

Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания

«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
Известия 07:29
Шоу-бизнес

Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
WomanHit.ru 03:27
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Финансы

Определен предел роста курсов доллара и евро

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Российская газета вчера в 23:00
Культура

Мерьем Узерли призналась, что влюблена в актера «Великолепного века»

Мирьем Узерли призналась в одном из интервью, что влюблена в актера-коллегу по "Великолепному Веку" Озана Гювена.
Ugpressa.ru 00:16
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит 06:06
Политика

Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Известия 05:13
Экономика

АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Российская газета 04:32
Общество

В Минкомсвязи огласили перечень сайтов с бесплатным доступом

Речь идёт о предоставлении бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
3DNews 07:42
Общество

Российские работодатели назвали самые дефицитные профессии

Абсолютное большинство работодателей в России назвали дефицитными профессии инженера (100%), а также преподавателя (86%) и врача (84%).
ТАСС 04:02
Экономика

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
РБК 04:44
Спорт

Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неумении проигрывать

Ранее в Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира.
Газета.Ru 06:58
Шоу-бизнес

Нюша показала свое фото в купальнике

Все подписчики оценили снимки Нюши.
RuNews24.ru 04:08
Политика

ЦИК представил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила в среду логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля.
Ведомости 06:52
Происшествия

В Мордовии пожизненно осужденный убил сокамерника

Известия Мордовии вчера в 09:10
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Происшествия

Педофил напал на российскую школьницу в примерочной торгового центра

В Санкт-Петербурге педофил напал на 12-летнюю школьницу в примерочной торгового центра «Галерея».
Lenta.ru 06:43
Энергетика

Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть

После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 05:13
Музыка

Группа «Время и Стекло» заявила о распаде

Live24 07:11
Общество

В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
Эхо Москвы 01:05
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное