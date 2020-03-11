Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.

с чего всё началось

Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

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