Экономика
РИА НовостиПроизводители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
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с чего всё началось
Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.РБК02:00
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