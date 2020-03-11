Экономика
Рифей-ПермьПроизводители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Производители и импортеры электроники, продуктов и автомобильных шин выступили против отмены самостоятельной утилизации продукции и упаковки. Бизнес предупреждает, что ввод обязательного «экологического сбора» приведет к росту цен на 22%.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
Руководители ассоциаций предупреждают Викторию Абрамченко о следующих рисках: Минприроды предлагает ввести, по сути, безальтернативную обязанность производителей по уплате экологического сбора; в концепции ведомства отсутствуют конкретные меры — сколько и каких именно отходов, кем и где будет утилизировано на средства экосбора, которые начнут собираться с 2021 года.РБКвчера в 02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Продукты и электроника могут резко подорожать из-за нового сбора
Национальная служба новостейвчера в 04:17
Российские производители пригрозили ростом цен на 22% из-за введения экосбора
Фонтанка.Рувчера в 04:27
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:58, Ашберн
Энергетика
Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы
Падение цен на нефть, уточнил сайт РБК, произошло после решения Вашингтона ввести новые меры по борьбе с распространением коронавируса.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Шоу-бизнес
Поклонская разочаровалась в мужчинах после развода с Соловьевым
Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева в 2018 году.
Спорт
Александр Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Оба лыжника выигрывали общий зачёт Кубка мира дважды, однако Завьялов становился победителем в составе сборной Советского Союза, Смирнов – один раз за сборную СССР, один раз – за сборную Казахстана.
Армия и оружие
В США второй раз успешно испытали гиперзвуковой аналог «Искандера»
Defense World со ссылкой на пресс-службу корпорации Lockheed Martin сообщила о втором испытании перспективной тактической гиперзвуковой ракеты Precision Strike Missile.
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Pro получит новые возможности зума
Общество
Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Экономика
Стали известны обстоятельства развала сделки ОПЕК+
Саудовская Аравия инициировала выход из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Экономика
Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе
Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Гаджеты
GeForce RTX 3080 Ti получит 12 ГБ памяти, до 5376 ядер CUDA и будет на 40% быстрее, чем RTX 2080 Ti
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti (имя предположительное) на его основе получит 12 ГБ памяти и 384-разрядную шину, а её производительность будет на 40% выше, чем у RTX 2080 Ti.
Спорт
Япония рассмотрит перенос Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Проведение запланированной на 2020 год Олимпиады в Токио может быть перенесено на год-два из-за распространения по всему миру коронавируса Covid-19, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на члена Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаши.
Общество
Эксперт заявил о нашествии енотов в Москве
Общество
ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции
Гендиректор организации отметил, что признание вспышки пандемией "ничего не меняет в оценке со стороны ВОЗ угрозы вируса".
Энергетика
США предсказали большие проблемы из-за падения цен на нефть
Долговому рынку и всей экономике США предсказали большие проблемы из-за недавнего падения мировых цен на нефть.
Единоборства
Мейвезер назвал Хабиба своим следующим соперником
Флойд Мейвезер заявил о своем желании подраться с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает официальный сайт «Газета.ру».
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.
Здоровье
Роспотребнадзор советует отказаться от общественного транспорта
Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от пользования транспортом в часы пик, а также на время отменить посещение массовых мероприятий и торговых центров.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Музыка
На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»
На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Баскетбол
НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса
Общество
Названа одна из причин быстрого распространения коронавируса
В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 является поводом для того, чтобы люди поняли, как важно следить за личной гигиеной и регулярно мыть руки.
Футбол
Матчи в Англии пройдут без зрителей до конца сезона из-за коронавируса
Ожидается, что нынешний сезон не будет приостановлен, а матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах.
Гаджеты
Роскачество протестировало смарт-часы
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в США будет существенно ухудшаться, заявил в среду глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи.
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Талызина госпитализирована
Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение.
Футбол