Руководители ассоциаций предупреждают Викторию Абрамченко о следующих рисках: Минприроды предлагает ввести, по сути, безальтернативную обязанность производителей по уплате экологического сбора; в концепции ведомства отсутствуют конкретные меры — сколько и каких именно отходов, кем и где будет утилизировано на средства экосбора, которые начнут собираться с 2021 года.

с чего всё началось

Производители и импортеры электроники, продуктов и автомобильных шин выступили против отмены самостоятельной утилизации продукции и упаковки. Бизнес предупреждает, что ввод обязательного «экологического сбора» приведет к росту цен на 22%.

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.

Спорт Александр Большунов выиграл общий зачет Кубка мира Оба лыжника выигрывали общий зачёт Кубка мира дважды, однако Завьялов становился победителем в составе сборной Советского Союза, Смирнов – один раз за сборную СССР, один раз – за сборную Казахстана.

Экономика Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.

Спорт Япония рассмотрит перенос Олимпиады в Токио из-за коронавируса Проведение запланированной на 2020 год Олимпиады в Токио может быть перенесено на год-два из-за распространения по всему миру коронавируса Covid-19, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на члена Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаши.

Общество ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции Гендиректор организации отметил, что признание вспышки пандемией "ничего не меняет в оценке со стороны ВОЗ угрозы вируса".

Единоборства Мейвезер назвал Хабиба своим следующим соперником Флойд Мейвезер заявил о своем желании подраться с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает официальный сайт «Газета.ру».

Общество Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.

Здоровье Роспотребнадзор советует отказаться от общественного транспорта Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от пользования транспортом в часы пик, а также на время отменить посещение массовых мероприятий и торговых центров.

Общество Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.

Музыка На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку» На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.

Общество Названа одна из причин быстрого распространения коронавируса В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 является поводом для того, чтобы люди поняли, как важно следить за личной гигиеной и регулярно мыть руки.

Политика Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом Ситуация с коронавирусом в США будет существенно ухудшаться, заявил в среду глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи.