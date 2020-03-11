Экономика
РИА НовостиПроизводители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Руководители ассоциаций предупреждают Викторию Абрамченко о следующих рисках: Минприроды предлагает ввести, по сути, безальтернативную обязанность производителей по уплате экологического сбора; в концепции ведомства отсутствуют конкретные меры — сколько и каких именно отходов, кем и где будет утилизировано на средства экосбора, которые начнут собираться с 2021 года.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Хоккей
ХК «Спартак» ждет решение КХЛ по матчу плей-офф с московским «Динамо»
Московский "Спартак" ждет решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чтобы понять, как проводить домашний матч Кубка Гагарина против московского "Динамо" из-за ситуации с коронавирусом, заявили РИА Новости в пресс-службе "красно-белых".
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина не пришла на юбилей матери
Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Общество
В Украине объявили карантин из-за коронавируса
Правительство Украины приняло решение объявить трехнедельный карантин из-за распространения коронавируса.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Происшествия
При взрыве в подмосковной воинской части пострадали четыре человека
По данным издания «Луховицкие вести», взрыв произошел в воинской части № 98532 (ранее издание сообщало, что часть относится к железнодорожным войскам), а один из четверых раненых находится в тяжелом состоянии.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции
Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Космос
Ученые нашли жизнь на Марсе
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление матери
Позже стало известно, что у знаменитости появились шансы на выздоровление.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Спорт
Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неумении проигрывать
Ранее в Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира.
Футбол
Домашние матчи «Урала» до конца апреля пройдут без зрителей
В среду на территории Свердловской области был введен запрет до конца апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Биатлон
Логинов первым из россиян стартует в спринте в Контиолахти
Стартовый лист приводит пресс-служба IBU. Первым из россиян на дистанцию уйдет Александр Логинов, он получил 10-й стартовый номер.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Общество
Меркель предупредила об угрозе заражения 70% населения коронавирусом
Немецкий лидер Ангела Меркель во время выступления на пресс-конференции в Берлине заявила, что смертельный коронавирус нового типа может поразить до 70 процентов населения.
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати показал руки без татуировок
Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
Общество
Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний.
Здоровье
У коронавируса выявили новые симптомы
Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве России назвали основные клинические симптомы нового коронавируса: это повышение температуры (около 90 процентов случаев), сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты (80 процентов) и одышка (55 процентов).
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию
Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Энергетика
Несколько стран объявили нефтяную войну России
Некоторые из входящих в ОПЕК государств объявили Российской Федерации нефтяную войну.
Футбол
Матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» не состоится
Встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» не состоится.
Армия и оружие