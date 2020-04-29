Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.

с чего всё началось

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов утверждает, что цены могут вырасти незначительно — и только если препарат не входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).Что происходит с лекарствами в России:Ранее семь фармацевтических компаний предупредили Минпромторг о возможном прекращении производства более 50 лекарств, которые входят в список ЖНВЛП.

Российские фармкомпании предупредили о росте цен на лекарства

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