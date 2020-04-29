Экономика

Snob.ruSnob.ruРоссийские фармкомпании предупредили о росте цен на лекарства

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов утверждает, что цены могут вырасти незначительно — и только если препарат не входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).Что происходит с лекарствами в России:Ранее семь фармацевтических компаний предупредили Минпромторг о возможном прекращении производства более 50 лекарств, которые входят в список ЖНВЛП.
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Российские фармкомпании предупредили о росте цен

Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские. Оставшиеся 22,3% – сырье европейского и российского происхождения.
Ведомостивчера в 17:30

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Российские фармкомпании предупредили о росте цен на лекарства

News.ruвчера в 23:01

Российские фармпроизводители предупредили о возможном росте цен на лекарства

Forbes03:26

Российские фармакологические компании предупредили о росте цен на лекарства

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URA.Ruвчера в 23:38

Фармацевты предупредили о росте цен на лекарства в России

Вести.Ru09:13

Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен

Коммерсантъвчера в 21:24

Российские фармкомпании предупредили о росте цен

Ведомостивчера в 17:30
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Общество

В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок

В Московской области готовятся внедрить систему обязательного ношения масок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

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RT на русском 06:40
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Общество

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В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

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Lenta.ru 08:24
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Проект фильма «Иллюзия обмана 3» наконец получил сценариста

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Фанаты «Локомотива» поддержали Юрия Семина

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Армия и оружие

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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

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Правительство выделит 30 миллиардов рублей на обманутых дольщиков

"Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.
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