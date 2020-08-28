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REGNUM
REGNUM

Производители предупредили о росте цен на мороженое в России

Москва, 28 августа 2020, 09:06 — REGNUM В России в 2021 году в случае введения обязательной маркировки мороженого могут существенно вырасти цены на этот продукт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса в отрасли.В источнике
С чего всё началось
Известия

Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году

Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
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«Известия»: в России могут вырасти цены на мороженое

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РБК

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Lenta.ru

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«Атлетико» отказал «Барселоне» в обмене Жоау Фелиша на Гризманна

Как сообщает Marca, перед 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:8) глава клуба обратился к мадридскому "Атлетико", предложив Антуану Гризманну вернуться в свою бывшую команду в рамках обмена, который позволил бы Жоау Фелишу перебраться в стан сине-гранатовых.
Газета.Ru00:47