Производители предупредили о росте цен на мороженое в России
Москва, 28 августа 2020, 09:06 — REGNUM В России в 2021 году в случае введения обязательной маркировки мороженого могут существенно вырасти цены на этот продукт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса в отрасли.В источнике
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Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году
Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
Известия17:01
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