Производители предупредили о росте цен на мороженое в России

Псковское агентство информации 17

Москва, 28 августа 2020, 09:06 — REGNUM В России в 2021 году в случае введения обязательной маркировки мороженого могут существенно вырасти цены на этот продукт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса в отрасли.