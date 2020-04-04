Коронавирус
Ореанда-НовостиПроизводители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники
Онищук отметил важность бытовой техники и электроники для жизни людей и попросил предусмотреть возможность работы производителей, поставщиков, компаний по ремонту. Представитель РАТЭК пояснил, что в России приостановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.
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с чего всё началось
Как пояснил Гуськов, сегодня в России остановлены уже многие заводы — производители электроники и бытовой техники.РБК03:06
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Общество
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях
В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
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Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
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Общество
Минкомсвязь рекомендовало интернет-компаниям ограничить качество видео
Москва, 3 апреля 2020, 23:59 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило письмо интернет-компаниям с просьбой ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента для снижения нагрузки на сети, передаёт 3 апреля «Российская газета».
Общество
Попова назвала самый частый способ передачи коронавируса
Коронавирус передается в 96% случаев капельным путем, в 4% — воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Происшествия
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Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуево.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.
Происшествия
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Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
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Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Экономика
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Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Происшествия
Арестован вице-губернатор Кировской области
Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
Общество
Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям
На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова назвал условие для боя с Фергюсоном
Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в своем подкасте назвал условие для проведения боя с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
В России начнут проводить экспресс-тестирование на коронавирус
Тесты позволят определять, заражен ли человек коронавирусом, всего за 30 минут.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
Личность преступника установлена. По данным НАК, он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток.
Политика
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55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
Происшествия
В петербургской больнице у врачей и пациентов выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы, где ранее COVID-19 был посмертно подтвержден у больного с инфарктом, сообщает городской комитет по здравоохранению в субботу.
Общество
Bloomberg: совещание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
Совещание стран ОПЕК+ с участием США и других стран перенесено на 9 апреля.
Футбол
Фернандес рассказал, кто в ЦСКА чаще всего ругается матом
Шоу-бизнес
Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате
Общество
Коронавирус. Закрывать дороги в Саратовской области не планируется
Сегодня, в ходе брифинга оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона, Александр Стрелюхин вновь напомнил присутствующим о начале дистанционного обучения в школах и ВУЗах Саратовской области.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Здоровье
На Алтае еще трех зараженных обнаружили в женской консультации
Напомним, четвертой инфицированной коронавирусной инфекцией стала женщина, которая 1 апреля родила ребенка.
Авто
В Сети опубликованы фото редкой «Нивы» родом из 80-х
Известно, что отечественный производитель осуществлял поставки автомобиля в Германию в восьмидесятые годы.
Происшествия
На Кубани с подозрением на коронавирус обратились 533 человека
В медицинские организации Краснодарского края с подозрением на коронавирусную инфекцию за все время пандемии обратились 533 человека.