Как пояснил Гуськов, сегодня в России остановлены уже многие заводы — производители электроники и бытовой техники.

с чего всё началось

Онищук отметил важность бытовой техники и электроники для жизни людей и попросил предусмотреть возможность работы производителей, поставщиков, компаний по ремонту. Представитель РАТЭК пояснил, что в России приостановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.

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