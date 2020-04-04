Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПроизводители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники

Как рассказал РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, в России остановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.
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с чего всё началось

Производители предупредили о рисках нехватки бытовой техники из-за вируса

Как пояснил Гуськов, сегодня в России остановлены уже многие заводы — производители электроники и бытовой техники.
РБК03:06

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Пока запасы на складах есть, но... Россию ждёт дефицит холодильников и телевизоров?

Царьград06:29

Производители предупредили о рисках нехватки бытовой техники из-за вируса

РБК03:06

Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники

РИА Новости05:09

Производители бытовой техники и электроники предупредили о рисках нехватки товара

Эхо Москвы04:30

Из-за коронавируса в России может возникнуть нехватка бытовой техники

News.ru03:59

Россиян предупредили о дефиците бытовой техники из-за коронавируса

НТВ03:53

Производители предупредили о возможном дефиците телевизоров и холодильников в России

Телеканал 360°05:51
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Происшествия

В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ

РИА Новости 06:45
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Происшествия

Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей

Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
REGNUM 02 апреля в 23:50
Здоровье

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Музыка

Матвей Беляев выступил в «Поединках» на шоу «Голос. Дети. 7 сезон»

Напомним, что солист творческого центра "Ветер Live" Дворца химиков на этапе "слепых прослушиваний" выбрал команду Полины Гагариной.
Медиа-Центр 35media.ru 03:00
Политика

СПЧ предлагает создать в регионах горячие линии для граждан и бизнеса

Совет по правам человека при президенте РФ предлагает создать в регионах горячие линии по поддержке граждан и бизнеса, разъясняющие меры, введенные в конкретном субъекте, из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 13:11
Общество

Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 04:28
Общество

В Оренбургской области продлят режим самоизоляции граждан до 12 апреля

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что режим самоизоляции граждан в регионе из-за коронавируса продлевает до 12 апреля, а в дальнейшем область может раньше конца апреля выйти из режима.
РИА Новости 03:50
Армия и оружие

ВКС России завершили переброску специалистов и оборудования в Сербию

Завершена операция по переброске в Сербию российских военных специалистов, необходимого оборудования и спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
Вести.Ru 05:02
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 02 апреля в 04:47
Политика

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Известия 00:41
Происшествия

В Мурманске предотвратили теракт

В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
РИА Новости 06:15
Авто

В Сети показали Lada Niva Limited Edition 1980 года

Продажей рестайлинговых версий Lada Niva занимались несколько местных дилеров, в числе которых был Deutsche Lada Automobil GmbH, который занимался не просто дооснащением автомобилей волжского автогиганта, но и, по сути, создавал мелкосерийные спецверсии.
32CARS.ru 04:17
Экономика

Путин подписал закон о полугодовых кредитных каникулах

Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
BFM.ru 00:32
Общество

Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области

В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.
News.ru 05:23
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Теннис

Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с болельщиками

Вести.Ru 06:28
Здоровье

В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Lenta.ru 05:33
Армия и оружие

Россия будет следить за военной операцией ЕС «Ирини» в Средиземном море

Россия будет следить за военной операцией ЕС «Ирини» в Средиземном море, целью которой является содействие выполнению оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.
RT на русском 06:12
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 06:31
Общество

Курские школьники могут начать учебный год летом

Курские известия 06:34
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Происшествия

В Карелии выявлен пятый заболевший коронавирусом

В целом, по данным на утро 4 апреля, в больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.
Karelia.news 03:00
Общество

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:39
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае

О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.
Сиб.фм 02:46
Общество

Профессии, для которых растет число вакансий

«Российская газета» со ссылкой на портал HeadHunter сообщила о росте количества вакансий по целому ряду профессий за последний месяц, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 03:41
Общество

Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции

Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.
Агентство Москва 07:05
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