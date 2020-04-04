Как пояснил Гуськов, сегодня в России остановлены уже многие заводы — производители электроники и бытовой техники.

с чего всё началось

Как рассказал РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, в России остановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.

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