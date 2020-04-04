Коронавирус
РИА НовостиПроизводители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники
Как рассказал РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, в России остановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.
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Как пояснил Гуськов, сегодня в России остановлены уже многие заводы — производители электроники и бытовой техники.РБК03:06
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Политика
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В Мурманске предотвратили теракт
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Авто
В Сети показали Lada Niva Limited Edition 1980 года
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Экономика
Путин подписал закон о полугодовых кредитных каникулах
Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
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Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области
В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Здоровье
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Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
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Общество
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Общество
Курские школьники могут начать учебный год летом
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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В Карелии выявлен пятый заболевший коронавирусом
В целом, по данным на утро 4 апреля, в больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.
Общество
«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса
В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Здоровье
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае
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Общество
Профессии, для которых растет число вакансий
«Российская газета» со ссылкой на портал HeadHunter сообщила о росте количества вакансий по целому ряду профессий за последний месяц, сообщается на сайте РИА Новости.
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Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции
Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.