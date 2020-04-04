Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПроизводители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросило правительство разрешить ее членам работать во время пандемии коронавируса, чтобы обеспечивать людей бытовой техникой, сообщает РБК со ссылкой на письма президента организации Александра Онищука.
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с чего всё началось

Производители предупредили о рисках нехватки бытовой техники из-за вируса

Как пояснил Гуськов, сегодня в России остановлены уже многие заводы — производители электроники и бытовой техники.
РБК03:06

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Коронавирус может лишить россиян бытовой техники

URA.Ru07:32

Россиян предупредили о дефиците бытовой техники из-за коронавируса

НТВ03:53

Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники

РИА Новости05:09

Производители бытовой техники и электроники предупредили о рисках нехватки товара

Эхо Москвы04:30

Из-за коронавируса в России может возникнуть нехватка бытовой техники

News.ru03:59

Производители предупредили о возможном дефиците телевизоров и холодильников в России

Телеканал 360°05:51

Производители предупредили о рисках нехватки бытовой техники из-за вируса

РБК03:06
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Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Общество

Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса

Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 08:36
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуево.
Известия 07:22
Происшествия

Арестован вице-губернатор Кировской области

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
RT на русском 08:23
Общество

В Новой Москве завершается строительство инфекционного центра

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Новой Москве закончили основные работы по строительству быстровозводимого инфекционного центра, куда будут отправлять людей с подозрением на коронавирус.
Коммерсантъ 07:25
Армия и оружие

РФ отправила в Сербию 11 Ил-76 со специалистами и медтехникой

Последние три из 11 запланированных Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели в субботу в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Российская газета вчера в 23:24
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости вчера в 09:14
Биатлон

Глава Союза биатлонистов пообещал позже ответить на обвинения

2 апреля исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил о том, что готов передать в правоохранительные органы документы о финансовых нарушениях Драчева.
ИА Красная Весна 07:12
Общество

Экстренная встреча ОПЕК 6 апреля не состоится

Экстренная встреча ОПЕК+ не состоится в понедельник, 6 апреля, как было запланировано, оповещают источники агентства Reuters в ОПЕК.
Народные новости 04:34
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Здоровье

Продажу крепкого алкоголя хотят ограничить

"Сухой закон" в России во время нерабочих дней из-за распространения коронавируса вводить не стоит, а ограничить продажу крепкого алкоголя следовало бы, считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Вести.Ru 07:39
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Происшествия

В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
REGNUM 06:35
Политика

Всемирный банк потребовал от Украины новых уступок по продаже земли

Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
Взгляд.ру 00:28
Общество

В России больше половины пациентов с коронавирусом заразились внутри страны

Больше половины пациентов с коронавирусом в России заразились контактным путем на территории страны, сообщила Голикова.
ТАСС 08:28
Шоу-бизнес

Алена Шишкова назвала Викторию Боню психически нездоровой

Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении инъекциями красоты.
StarHit.ru 06:30
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 02 апреля в 04:47
Общество

Зараженные коронавирусом москвичи нарушили режим изоляции

Lenta.ru 08:12
Наука

У котов в Ухане обнаружили коронавирус

Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Газета.Ru 04:50
Футбол

Полузащитник «Зенита» Сутормин рассказал, как проходит карантин

ГЛАС.RU 05:30
Музыка

Ансамбль песни и пляски ЗВО записал песню «Незараженный»

Российская газета 04:12
Общество

В Саянске разрешили открыть магазины и рестораны во время пандемии

В Саянске Иркутской области мэр города Олег Боровский под свою ответственность разрешил открыть детсады, магазины, рестораны, бары, бани и салоны красоты.
Компания 06:20
Экономика

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Профиль вчера в 09:07
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Ореанда-Новости 03:08
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 16:12
Здоровье

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха.
Lenta.ru 02:20
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Экономика

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Коммерсантъ 08:33
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