Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПроизводители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники

Как рассказал РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, в России остановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.
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с чего всё началось

Производители предупредили о рисках нехватки бытовой техники из-за вируса

Как пояснил Гуськов, сегодня в России остановлены уже многие заводы — производители электроники и бытовой техники.
РБК03:06

Подробнее о событии

В России предрекли дефицит бытовой техники из-за COVID-19

RuNews24.ru05:14

Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники

РИА Новости05:09

Производители предупредили о рисках нехватки бытовой техники из-за вируса

РБК03:06

Из-за коронавируса в России может возникнуть нехватка бытовой техники

News.ru03:59

Россиян предупредили о дефиците бытовой техники из-за коронавируса

НТВ03:53

Производители предупредили о рисках нехватки бытовой техники из-за вируса

Авторадио03:20

Производители бытовой техники и электроники предупредили о рисках нехватки товара

Эхо Москвы04:30
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Общество

Коронавирусу предрекли постоянное присутствие в мире

Covid-19 никуда не исчезнет и будет постоянно присутствовать в мире.
Lenta.ru 05:34
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 13:11
Шоу-бизнес

«Люди кричали, матерились»: Машкова о скандале на борту самолёта

Машкова подтвердила, что люди, у которых сорвалось возвращение домой, были вне себя от ярости.
7Дней.ру 05:05
Здоровье

В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
РИА Новости 03:20
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Происшествия

В Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19

В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
BFM.ru 05:24
Шоу-бизнес

Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.
РБК 01:49
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 02 апреля в 04:47
Общество

В России обучение школьников могут перенести на лето

Заместитель министра Дмитрий Глушко рассказал, что перед ведомством стоит задача максимально в установленные сроки завершить учебный год.
SmolDaily 01:05
Здоровье

В Приамурье назвали источник новых заражений коронавируса в регионе

Три новых случая коронавируса в Приамурье связаны с первым случаем завоза инфекции из Марокко - правительство региона Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:14
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

В России за сутки выявили 582 случая новой коронавирусной инфекции

Стоит отметить, что число заболевших снизилось по сравнению с официальными данные на 3 апреля, когда был выявлен 601 новый случай заражения.
Газета.Ru 04:23
Энергетика

Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян

Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 09:28
Общество

Нерабочие дни в Оренбургской области продлятся до 12 апреля

Режим «нерабочей недели» в Оренбургской области продлится не до 30 апреля, а до 12-го. Об этом заявил глава региона Денис Паслер.
Orenonline.ru 02:55
Общество

Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ

Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 05:19
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Армия и оружие

Выпуск новостей в 12:00 от 04.04.2020

Смотрите в этом выпуске : в России за сутки зафиксировано 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах; стоимость марки Brent после заявлений Владимира Путина выросла на 14%; в Китае объявлен День национального траура по жертвам коронавируса; силами Минобороны РФ ударными темпами идет строительство 16 госпиталей.
Первый канал 05:26
Общество

Россия с сегодняшнего дня приостановила вывоз россиян из-за границы

Как сообщается, это меры для борьбы с распространением коронавируса.
Эхо Москвы 05:30
Здоровье

Больница в Иваново закрылась из-за коронавируса

Больница в городе Иваново закрылась для приема больных и закрылась на карантин, 4 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 04:57
Наука

У котов в Ухане обнаружили коронавирус

Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Газета.Ru 04:50
Здоровье

ВОЗ предупреждает, что здоровым людям носить маски не нужно

Здоровых людей может защитить лишь респиратор. Также маски необходимы тем, кто дома ухаживает за больными людьми.
The Penza Post вчера в 23:00
Общество

Александр Усс выступит сегодня с обращением к жителям края

Обращение губернатора Красноярского края Александра Усса анонсировала пресс-служба краевого правительства.
Взгляд.Инфо 03:56
Общество

В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Новый Калининград.Ru 04:19
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в РФ

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
Моя Москва.онлайн вчера в 00:17
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Происшествия

В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
РИА Новости 05:21
Транспорт

РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

Как сообщается на сайте "Российских железных дорог", на фоне пандемии COVID-19 с 7 апреля планируется отменить 53 поезда дальнего следования.
Инфорос вчера в 04:49
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru вчера в 14:03
Космос

Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA

В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.
AstroNews.ru 05:00
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