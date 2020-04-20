Экономика
КоммерсантъПроизводители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке. В частности, они выступили за введение моратория на скидки в магазинах.
Читать в источнике
Оценить6,1K
с чего всё началось
Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке.Ведомостивчера в 17:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Производители продуктов просят правительство на время отменить скидки в магазинах
Эхо Москвывчера в 21:36
Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах
Ведомостивчера в 17:07
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 09:27, Ашберн
Наука
Врачи рассказали о воздействии коронавируса на разные органы
Как отмечает кардиолог Харлан Крумхольц, работающий в нью-хейвенском госпитале и Йельском университете, болезнь способна поразить самые разные органы и последствия этого могут оказаться катастрофическими.
Российская газета 05:40
Происшествия
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора
Мужчина, пытаясь убежать из обсерватора в Вилюйском районе Якутии, сорвался с третьего этажа и разбился насмерть.
ТАСС 09:00
Общество
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года.
Известия 08:37
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Здоровье
Одному из умерших от коронавируса жителей Башкирии было 33 года
На брифинге, посвященном распространению коронавирусной инфекции в Башкирии, сообщили, что всего в республике умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Горобзор.ру 08:01
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Происшествия
Главный эпидемиолог Ульяновской области заразилась коронавирусом
У главного внештатного эпидемиолога ульяновского Минздрава Фирдаусы Сайфутдиновой выявили новый коронавирус.
Рамблер 05:56
Экономика
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
Общество
Facebook начал удалять посты о митингах против карантина в США
После консультаций с местными властями социальная сеть скрыла посты, призывающие нарушать карантин в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске, где подобные протесты запрещены.
Новая газета 04:56
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Экономика
Греф не исключил долгого кризиса из-за пандемии
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время не ожидает быстрого «отскока» экономики, кризис в связи с пандемией коронавирсной инфекции COVID-19 может быть длинным.
RT на русском 07:56
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу
В условиях самоизоляции москвичи старше 65 лет могут, получив пропуск, уехать на дачи.
Российская газета 08:58
Общество
«Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales
«Аэрофлот» и лоукостер «Победа» с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, так как сервис отказался снижать комиссию за продажу их билетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот».
Ведомости 07:12
Общество
Верховный суд назвал сроки давности штрафов за нарушение самоизоляции
Граждан могут отштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, штрафы для должностных лиц или предпринимателей еще строже.
РИА Новости 07:14
Футбол
Андрей Панюков — о тренировках на самоизоляции: «Периодически приезжаем на стадион, это бывает редко и не толпой»
Форвард «Урала» Андрей Панюков в интервью «СЭ» поделился мнением о пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 03:40
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12
Общество
В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы
Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
Здоровье
В красноярском глазном центре 89 человек заразились коронавирусом
Как сообщает Роспотребнадзор, в результате эпидемиологического расследования в период с 7 по 19 апреля в Красноярской краевой офтальмологической больнице имени профессора П. Г. Макарова (глазном центре) выявлено 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Городские новости. Красноярск 06:14
Экономика
Греф оценил идею раздать деньги россиянам
Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 09:01
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Здоровье
Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Экономика
ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
СРБ 03:34
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Культура
Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев
Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20