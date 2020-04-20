Экономика
КоммерсантъПроизводители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке. В частности, они выступили за введение моратория на скидки в магазинах.
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с чего всё началось
Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке.Ведомостивчера в 17:07
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Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах
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