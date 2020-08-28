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Российская газета
Российская газета

Производители просят не маркировать мороженое весом до 100 граммов

Производители мороженого обратились в Минсельхоз с просьбой освободить продукцию весом до 100 граммов от обязательной маркировки. Об этом сообщают "Известия", со ссылкой на производителей холодного лакомства.В источнике
С чего всё началось
Известия

Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году

Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
Известия17:01
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Царьград

Сто граммов раздора: Российские власти предупредили о росте цен на мороженое

Царьград23:30
Lenta.ru

Мороженому в России предрекли подорожание

Lenta.ru23:18
РБК

Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

РБК20:49
ТАСС

«Известия»: в России могут вырасти цены на мороженое

ТАСС21:07
РЕН ТВ

В России могут вырасти цены на мороженое

РЕН ТВ21:26
Life.ru

В России с нового года могут существенно вырасти цены на мороженое

Life.ru19:27
Известия

Производители предупредили о подорожании мороженого на треть

Известия18:30

Назван способный остановить размножение коронавируса витамин

Назван способный остановить размножение коронавируса витамин: ученые Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий (Индия) определили, что витамин В12 снижает вирусную нагрузку и тяжесть течения COVID-19.
Lenta.ru18:43
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«Манчестер Сити» предложил за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансфер аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить каталонскому клубу также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Известия17:50

«Новатэк» пересмотрит дивидендную политику не позднее решения по годовым выплатам

"Новатэк" не отказался от планов пересмотреть дивидендную политику в сторону увеличения выплат, сделает это не позднее решения вопроса о выплате годовых дивидендов, сообщил глава и совладелец компании Леонид Михельсон.
ПРАЙМвчера в 11:12
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