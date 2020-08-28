Производители просят не маркировать мороженое весом до 100 граммов

Известия 18

Производители мороженого обратились в Минсельхоз с просьбой освободить продукцию весом до 100 граммов от обязательной маркировки. Об этом сообщают "Известия", со ссылкой на производителей холодного лакомства.