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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Производители птицы просят господдержки

По данным Национального союза свиноводов (НСС), за январь—сентябрь этого года производство мяса птицы выросло на 0,8%, до 3,67 млн тонн, экспорт — на 61%, до 224,3 тыс. тонн. Цены на птицу в первом полугодии снизились на 6%, хотя их можно повысить на 10–15%, считают в НСС.В источнике
С чего всё началось
Свободная Пресса

Из-за рекордного урожая пшеницы в России резко подорожают хлеб, макароны и водка

Напомним, предыдущий рекорд стоимости зерновых был зафиксирован в разгар периода самоизоляции из-за распространения коронавируса, в апреле 2020 года. Тогда котировки на пшеницу третьего класса достигали 14 500 рублей за тонну, а четвертого — 14 475 рублей за тонну.
Свободная Пресса13 октября в 13:34
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Коммерсантъ

Производители птицы просят господдержки

Коммерсантъ18:15
Народные новости

Некоторые продукты подорожают в России из-за цен на пшеницу

Народные новостивчера в 10:47
Свободная Пресса

Из-за рекордного урожая пшеницы в России резко подорожают хлеб, макароны и водка

Свободная Пресса13 октября в 13:34
Капитал страны

Хлеб и водка подорожают. Рекордный урожай не спасет Россию

Капитал странывчера в 04:59
Рамблер

Стремительная девальвация: в РФ подорожают хлеб и водка

Рамблервчера в 03:00
Экономика сегодня

Резкий взлет цен на хлеб и водку объяснили российские аналитики

Экономика сегоднявчера в 06:20
ФедералПресс

Эксперт рассказал, почему хлеб может резко подорожать в ближайшие месяцы

ФедералПресс13 октября в 02:52

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса

Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах - не менее трех часов, поэтому Роспотребнадзор рекомендует использовать безналичные платежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
РИА Новости17:07

NYT заявила о «двойном отравлении» Навального

Основатель ФБК Алексей Навальный мог пережить «двойное отравление» ядом «Новичок», который был добавлен в виде порошка в его чай перед вылетом в Томске, а также был найден на бутылке с водой, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя немецких спецслужб.
Ведомостивчера в 12:20

Фонд кино подал иск на 91 млн рублей к создателям фильма «Тайна печати дракона»

Фонд кино подал иск на 91 миллион рублей к создателям проекта «На пороге бессмертия: Путешествие в индию», пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы фонда.
Моя Москва.онлайнвчера в 13:27

Путин поддержал продление выдачи льготной ипотеки до июля 2021 года

Президент России Владимир Путин поддержал продление программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках по ставке не более 6,5%. Действие госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке предложено продлить до 1 июля 2021 года.
РБКвчера в 09:42

Одна из крупнейших бомб времен Второй мировой взорвалась в Польше при разминировании

Эхо Второй мировой войны прогремело в Польше, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Вблизи порта Свиноуйсьце взорвалась авиабомба, которую еще год назад нашли при дноуглубительных работах в Пястовском канале, где велись работы по углублению фарватера.
Уфимские Заметкивчера в 12:57

Младенца, которого прятали в шкафу в Карпинске, выпишут из реанимации

Полугодовалую Полину, которую 37-летняя жительница Карпинска прятала в шкафу, перевели из реанимации в педиатрическое отделение Областной детской клинической больницы № 1. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Екатеринбург Онлайн12 октября в 14:10

Власти Подмосковья не планируют снова вводить электронные пропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вводить электронные пропуски для передвижения на личном или общественном транспорте, как это было весной, пока не планируется.
Газета.Ruвчера в 16:58

The Bell сообщил о переговорах Тинькова с МТС по покупке «Тинькофф банка»

Основной владелец TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков, который ранее объявил о сделке с «Яндексом», ведёт переговоры с другими возможными покупателями, сообщил The Bell со ссылкой на источники.
Ведомостивчера в 13:37

Москвичка заживо сварилась в своей квартире после прорыва трубы

Трагически завершилась жизнь 90-летней вдовы генерал-майора авиации Ивана Глаголева – тело Алефтины Николаевны с многочисленными ожогами нашли в квартире на западе Москвы, где прорвало трубу с кипятком.
Вести.Ruвчера в 08:23