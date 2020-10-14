По данным Национального союза свиноводов (НСС), за январь—сентябрь этого года производство мяса птицы выросло на 0,8%, до 3,67 млн тонн, экспорт — на 61%, до 224,3 тыс. тонн. Цены на птицу в первом полугодии снизились на 6%, хотя их можно повысить на 10–15%, считают в НСС.

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