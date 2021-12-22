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Производители шампанского предложили повысить его минимальную цену в рознице до 199 рублей

Ассоциация производителей игристых вин направила главе Минфина РФ Антону Силуанову предложение повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское с 2022 года со 169 руб. за 0,75 л до 199 руб., сообщила газета «Известия
» со ссылкой на письмо организации.
Коммерсантъ
У заводов минимальная стоимость составляет 118 рублей за бутылку.
Известия
Шампанисты уверены: напитки в бутылке 0,75 л должны стоить минимум 199 рублей в рознице, 140 рублей — при покупке у заводов.
Известия
Рост цен, как объяснили в Ассоциации, связан с тем, что с 1 января повышается акциз на игристое.
URA.Ru

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Производители шампанского предложили повысить его минимальную цену в рознице до 199 рублей
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