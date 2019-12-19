Производство шампанского в России может резко сократиться из-за закона о виноделии, сообщили «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко. Две эти компании – крупнейшие производители игристого в России, на них, по данным ЦИФРРА, приходится почти 50%.

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Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко. Две эти компании — крупнейшие производители игристого вина в стране.

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