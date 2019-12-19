Общество

КоммерсантъКоммерсантъПроизводители шампанского предупредили о резком спаде производства

Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко. Две эти компании — крупнейшие производители игристого вина в стране.
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Производители предупредили о резком сокращении производства шампанского в России

Производство шампанского в России может резко сократиться из-за закона о виноделии, сообщили «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко. Две эти компании – крупнейшие производители игристого в России, на них, по данным ЦИФРРА, приходится почти 50%.
Ведомостивчера в 16:03

Подробнее о событии

Бизнес предупредил о резком сокращении производства игристых вин из-за закона о виноделии

Интерфакс02:57

«Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза

ТАСС01:55

Производители предупредили о резком сокращении производства шампанского в России

Ведомостивчера в 16:03

Россиян предупредили о грядущем дефиците шампанского

News.ruвчера в 20:10

Россиянам может не хватить отечественного шампанского на Новый год

URA.Ruвчера в 19:05

Производители шампанского предупредили о резком спаде производства

Коммерсантъвчера в 18:39

Россиян предупредили о дефиците шампанского

Lenta.ru01:39
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Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам агентства Sputnik Estonia уголовными делами, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".
Вести.Ru вчера в 10:32
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10

В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
iXBT.com 16 декабря в 13:55
Политика

Сегодня состоится пресс-конференция Владимира Путина

Сегодня, 19 декабря, в Москве пройдет 15-я по счету ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина.
Пензенская правда 01:09
Армия и оружие

«Обострение в Донбассе». ВСУ признали, что понесли потери

Представители Вооруженных сил Украины утверждают, что в течение вторника зафиксировали семь случаев обстрела своих позиций в Донбассе, в результате чего погиб военнослужащий.
Украина.ру вчера в 03:21
Общество

Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа

Украина начнет импортировать природный газ из Румынии через территорию Молдавии с 1 января 2020 года.
Украина.ру вчера в 05:46
Происшествия

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости вчера в 13:46
Футбол

Игроки ФК «Ростов» записали видео для Валерия Карпина

Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения # ФКРостов # Карпин pic.twitter.com / 2CNRkzAma0 — Football Club Rostov (@ rostovfc) 19 декабря 2019 г. Напомним, что 19 декабря исполнилось ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был официально назначен главным тренером ФК "Ростов".
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 02:48
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы всех водопропускных отверстий на «Комплексе защитных сооружений».
RT на русском вчера в 09:39
Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
Футбол

Директор «Реала» раскритиковал работу VAR на матче с «Барселоной»

Директор мадридского футбольного клуба "Реал" Эмилио Бутрагеньо раскритиковал работу системы видеопомощи рефери (VAR) на матче чемпионата Испании с "Барселоной".
РИА Новости 01:51
Общество

В Москве объявили штормовое предупреждение

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 19 декабря в Москве действует штормовое предупреждение.
Московский Комсомолец 02:56
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Политика

Россию призвали наказать из-за религиозных свобод в Крыму и Донбассе

Республиканец Роджер Уикер предложил наказать Россию за нарушение религиозных свобод в Крыму и Донбассе.
Lenta.ru 00:51
Политика

Следующие трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 декабря

Новая министерская встреча России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине.
Известия вчера в 06:58
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК вчера в 10:47
Политика

В США проголосовали за импичмент Трампу

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
РИА Новости Крым 01:26
Общество

Россияне стали реже оплачивать покупки наличными

За последний год в России резко сократилось количество людей, которые оплачивают покупки наличными.
TV Губерния 01:47
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Здоровье

Названы профессиональные заболевания водителей

Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.
Волгоградская правда вчера в 14:57
Культура

Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
ФАН 16 декабря в 21:53
Происшествия

Все станции московского метро получили сообщения о минировании

Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 03:18
Политика

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
Футбол

Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
REGNUM 01:19
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Происшествия

«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване

Мальчика положили в травматологическое отделение, а на прощание он сказал ей последние слова: "Мама, не переживай".
Вести.Ru вчера в 07:41
Происшествия

В ДТП с автобусом в Карелии пострадали 14 человек

РБК вчера в 14:14
Общество

Температура в Москве побила рекорд 1886 года

На станции ВДНХ в столице зафиксировали температуру в плюс 5,4 градуса, таким образом, побит исторический рекорд самого теплого дня 18 декабря 1886 года, сообщается на сайте «Метеовести».
РИАМО вчера в 12:41
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
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