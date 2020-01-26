Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПроизводители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции

1 фото
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Читать в источнике
Комментировать2
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Российская газета вчера в 09:13
Футбол

«Барселона» потерпела поражение от «Валенсии»

Sport24.ru 11:55
Футбол

РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Газета.Ru вчера в 13:57
Авто

Составлен топ-10 самых популярных европейских автомобилей в РФ

В 2019 году в России было продано около 470 тыс. новых легковых автомобилей европейских марок – на 5% больше, чем годом ранее, а их доля рынка достигла 29%.
Автоновости дня 01:53
Здоровье

Омская область готовится отразить неизвестную инфекцию из Китая

По данным Управления Роспотребнадзора по Омской области, на вторник, 22 января, в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного неизвестным коронавирусом.
РИА СуперОмск 23 января в 01:10
Футбол

«Монако» с Головиным в составе проиграл на своем поле «Страсбуру»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
Спорт-Экспресс 15:54
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Известия вчера в 20:06
Политика

Песков не подтвердил отставку Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил отставку помощника главы государства Владислава Суркова, передает "Эхо Москвы".
Газета.Ru 03:54
Политика

В Польше заявили о «поражении Варшавы» на форуме в Израиле

Автор считает, что это свидетельствует о переориентировании направленности французской стороны на союз по европейской безопасности с Россией, а не с США.
ГЛАС.RU вчера в 10:52
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 05:15
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru 16:32
Спорт

Женская сборная РФ по водному поло завоевала серебро ЧЕ

Российские ватерполистки заняли второе место в чемпионате Европы по итогам финальной встречи со сборной Испании, передает Р-Спорт.
Аргументы и Факты 15:16
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru вчера в 06:00
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости 13:43
Общество

Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется

31 декабря китайские власти поставили в известность Всемирную организацию здравоохранения о распространении нового типа коронавируса.
Вести.Ru 09:50
Происшествия

Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Газета.Ru 15:29
Политика

Трамп: демократы сами считают импичмент обманом

Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Московский Комсомолец 15:11
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 31

По последним данным, в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыге погиб 31 человек, сообщает 26 января турецкая Gazete Duvar.
REGNUM 19:23
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости 18:12
Общество

Более 40 человек скончались в Китае из-за заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигает 1 287 человек. Скончались в результате заражения 41 человек.
iReactor вчера в 19:33
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Армия и оружие

Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
РИА Новости 13:08
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro 10:18
Гаджеты

Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов

Oppo Reno2 не уступает iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8. OnePlus 7T обогнала по показателям процессора и камеры Samsung S9 и iPhone 11, а также более дорогую модель из той же линейки OnePlus 7T Pro, несмотря на более емкую батарею и качество дисплея последней, пишут «Известия».
Кубанские новости 23 января в 01:23
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru 23 января в 14:47
Шоу-бизнес

Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала

Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
StarHit.ru вчера в 14:00
Армия и оружие

Российский «Искандер-М» оказался ядерным

Из официального сообщения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) следует, что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» могут получать ядерное оснащение, пишет блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 08:03
Шоу-бизнес

Звезды шоу-бизнеса активно рекламируют в Instagram послание Путина

Звезды российского шоу-бизнеса в своих социальных сетях начали активно рекламировать послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Znak.com 05:40
Кино

Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде

В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
News.ru 19:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Japan Tobacco
Японская компания
Японская табачная компания, второй по величине производитель табачных изделий в мире. Крупнейший в Японии производитель сигарет. Штаб-квартира - в Токио. Japan Tobacco International - международное подразделение «Japan Tobacco Inc.», главный офис находится в Женеве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Центральная Азия
Регион
Обширный, не имеющий выхода к океану регион Азии. По мнению Британники, регион включает в себя Казахстан и четыре бывших советских республики Средней Азии. По определению ЮНЕСКО, регион включает Монголию, северо-западный Китай, районы азиатской России южнее таёжной зоны, Афганистан, северо-западную часть Индии, северную часть Пакистана, северную часть Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное