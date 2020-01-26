Экономика
РИА НовостиПроизводители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Мишустин ввел надбавку силовикам, работающим на акциях протеста
Премьер-министр Михаил Мишустин установил надбавку для полицейских и росгвардейцев, которые обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности .
Кино
Ричард Мэдден поднимается в воздух на новых кадрах со съемок «Вечных»
Здоровье
Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус
Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Политика
Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула
Хоккей
Сборная Тихоокеанского дивизиона вышла в финал Матча звезд НХЛ
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
Армия и оружие
Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России.
Политика
Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков
План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram
В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Политика
Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Политика
Помпео отчитал американскую ведущую за вопрос об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео жестко отреагировал на вопрос американской ведущей Мэри Луиз Келли об Украине.
Армия и оружие
Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России
США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Хоккей
Бобровский верит, что Панарин может стать лучшим бомбардиром НХЛ
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» оценил шансы форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина стать лучшим бомбардиром НХЛ.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова украинского замминистра иностранных дел Василия Боднара о том, что Москва пытается "украсть историю Украины-Руси".
Игры
Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus
Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал о сроках по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Гаджеты
Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов
Oppo Reno2 не уступает iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8. OnePlus 7T обогнала по показателям процессора и камеры Samsung S9 и iPhone 11, а также более дорогую модель из той же линейки OnePlus 7T Pro, несмотря на более емкую батарею и качество дисплея последней, пишут «Известия».
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Компания Netflix подтвердила, что выпустит анимационный фильм, действие которого будет разворачиваться во вселенной "Ведьмака".
Религия
В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
Хоккей
Степан Захарчук продолжит карьеру в Чехии
Защитник Степан Захарчук, покинувший недавно «Нефтехимик», подписал контракт с чешским клубом «Динамо Пардубице».
Наука
Канадские ученые допустили возможность заражения раком
В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
Общество
Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется
31 декабря китайские власти поставили в известность Всемирную организацию здравоохранения о распространении нового типа коронавируса.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.