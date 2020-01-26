Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПроизводители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции

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Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
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Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции

РИА Новости19:23

Нелегальные сигареты привели к сокращению производства этой продукции в РФ

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