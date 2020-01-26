Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПроизводители сигарет назвали причину сокращения выпуска табака в РФ

Крупнейшие российские производители табака определили причины сокращения выпуска сигарет в России. Основной причиной этого стал рост нелегального рынка табачной продукции в России, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
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Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

РИА Новостивчера в 19:23

Производители сигарет назвали причину сокращения выпуска табака в РФ

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Производители заявили о сокращении выпуска сигарет

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Представители табачных компаний объяснили сокращение выпуска сигарет в России

ФАН00:33

Нелегальный рынок стал причиной снижения выпуска сигарет в России

Бизнес-новости в Кирове00:02
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Глава Сбербанка рассказал, в какой валюте хранит сбережения

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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Степанова не дала француженке Пападакис забраться на первую ступень пьедестала

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Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 24 января в 06:00
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Разработчики призвали Microsoft открыть исходники Windows 7

FSF опубликовал открытое обращение к компании Microsoft, в котором призвал не заканчивать жизненный цикл операционной системы Windows 7. Для этого компании предлагается выпустить финальную версию системы в качестве свободного программного обеспечения, предоставив сообществу дальнейшую поддержку.
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Армия и оружие

В Индии на параде в честь Дня Республики показали Chinook и Apache

Вертолеты Chinook и Apache, танки Т-90 и противоспутниковое оружие показали на параде в честь Дня Республики в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:34
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Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
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В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Вести.Ru 03:44
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Спорт

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 километров классикой + 15 километров свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
РИА Новости вчера в 07:38
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Мамаевым курганом назвал свалку глава Кубани Вениамин Кондратьев

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил гору мусора с Мамаевым курганом.
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На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки

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С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков

Эвакуация всех рыбаков-любителей, оказавшихся в воскресенье на оторванной льдине на юге Сахалина, завершилась, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
РИА Новости 03:50
Происшествия

Полиция в Югре проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома

Полиция в Нижневартовске (ХМАО) проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома, который зафиксировали камеры наблюдения, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 04:59
Шоу-бизнес

Антон Криворотов опроверг слухи о том, что ему заплатили за участие в 7-м сезоне шоу «Холостяк»

Вокруг ТВ 24 января в 04:15
Происшествия

В США водитель ездил со скелетом, чтобы не платить штрафы

Житель штата Аризона придумал оригинальный способ ездить по выделенной полосе и при этом не быть оштрафованным: 62-летний мужчина замаскировал под живого человека искусственный скелет и посадил его на пассажирское сиденье, сообщает Би-би-си.
Life.ru 04:00
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля

Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
МР7.ру вчера в 03:25
Общество

Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы

Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
RT на русском вчера в 19:50
Происшествия

В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор

Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
РИА Новости 24 января в 04:43
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Больной с подозрением на новый вирус попал в больницу в Петербурге

В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга доставили еще одного пациента с подозрением на новый коронавирус, вспышка которого произошла в Китае.
Дни.ру 24 января в 12:50
Авто

Названы автомобили, которые можно купить по льготным кредитам

Какие автомобили можно купить на льготных условиях теперь, рассказала «Российская газета».
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Происшествия

В Бразилии 30 человек погибли из-за сильных ливней

В штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии 30 человек погибли в результате последствий сильных ливней.
РБК 05:27
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
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Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
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В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»

Автоновости дня 05:06
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двоих детей умерла в больнице в Пермском крае

Жительница города Кудымкар в Пермском крае, подозреваемая в убийстве двоих детей, умерла в больнице.
ТАСС 04:21
Происшествия

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае

По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
РИА Новости 05:33
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Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет

Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.
Интерфакс вчера в 14:37
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность 24 января в 13:34
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