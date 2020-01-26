Экономика
РЕН ТВПроизводители сигарет назвали причину сокращения выпуска табака в РФ
Крупнейшие российские производители табака определили причины сокращения выпуска сигарет в России. Основной причиной этого стал рост нелегального рынка табачной продукции в России, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
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Финансы
Глава Сбербанка рассказал, в какой валюте хранит сбережения
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Фигурное катание
Степанова не дала француженке Пападакис забраться на первую ступень пьедестала
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Технологии
Разработчики призвали Microsoft открыть исходники Windows 7
FSF опубликовал открытое обращение к компании Microsoft, в котором призвал не заканчивать жизненный цикл операционной системы Windows 7. Для этого компании предлагается выпустить финальную версию системы в качестве свободного программного обеспечения, предоставив сообществу дальнейшую поддержку.
Армия и оружие
В Индии на параде в честь Дня Республики показали Chinook и Apache
Вертолеты Chinook и Apache, танки Т-90 и противоспутниковое оружие показали на параде в честь Дня Республики в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Общество
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Спорт
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 километров классикой + 15 километров свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Общество
Мамаевым курганом назвал свалку глава Кубани Вениамин Кондратьев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил гору мусора с Мамаевым курганом.
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки
Происшествия
С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков
Эвакуация всех рыбаков-любителей, оказавшихся в воскресенье на оторванной льдине на юге Сахалина, завершилась, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
Происшествия
Полиция в Югре проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома
Полиция в Нижневартовске (ХМАО) проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома, который зафиксировали камеры наблюдения, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Шоу-бизнес
Антон Криворотов опроверг слухи о том, что ему заплатили за участие в 7-м сезоне шоу «Холостяк»
Происшествия
В США водитель ездил со скелетом, чтобы не платить штрафы
Житель штата Аризона придумал оригинальный способ ездить по выделенной полосе и при этом не быть оштрафованным: 62-летний мужчина замаскировал под живого человека искусственный скелет и посадил его на пассажирское сиденье, сообщает Би-би-си.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Общество
Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы
Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
Происшествия
В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор
Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
Здоровье
Больной с подозрением на новый вирус попал в больницу в Петербурге
В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга доставили еще одного пациента с подозрением на новый коронавирус, вспышка которого произошла в Китае.
Авто
Названы автомобили, которые можно купить по льготным кредитам
Какие автомобили можно купить на льготных условиях теперь, рассказала «Российская газета».
Происшествия
В Бразилии 30 человек погибли из-за сильных ливней
В штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии 30 человек погибли в результате последствий сильных ливней.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Здоровье
Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Авто
В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двоих детей умерла в больнице в Пермском крае
Жительница города Кудымкар в Пермском крае, подозреваемая в убийстве двоих детей, умерла в больнице.
Происшествия
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае
По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Общество
Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет
Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.