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РИА НовостиРИА НовостиПроизводители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

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Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
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Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

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