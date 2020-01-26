Экономика
РИА НовостиПроизводители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
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Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
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СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Армия и оружие
Российские военные доставили гумпомощь в один из районов Алеппо
Военные из российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь в один из наиболее пострадавших районов Алеппо — Мугаир.
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Трамп опубликовал эмблему Космических сил США
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
Шоу-бизнес
Звезды шоу-бизнеса активно рекламируют в Instagram послание Путина
Звезды российского шоу-бизнеса в своих социальных сетях начали активно рекламировать послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Котову
25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Происшествия
Авария в Воронеже унесла жизни четырех человек
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой
В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой Данила Перов умер в 51 год.
Политика
Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung, что разделяет мнение о том, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе проиграл на своем поле «Страсбуру»
В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Шоу-бизнес
У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина
Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» готовят акцию протеста против боссов клуба
Фанатское движение готовит акцию протеста против руководства «Манчестер Юнайтед», сообщает британский таблоид Mirror.
Политика
Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Здоровье
Глава Минздрава Красноярского края поддержал запрет на продажу снюса
Инициатива красноярских депутатов о запрете продажи снюса была полностью поддержана министром здравоохранения Красноярского края Борисом Немик.
Здоровье
Между пациентами, врачами и чиновниками выросла стена. Что не так с российской медициной?
В России сменился министр здравоохранения — вместо Вероники Скворцовой руководить российской медициной будет Михаил Мурашко, бывший глава Росздравнадзора.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
Политика
Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле
Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
Наука
Происхождение китайского коронавируса от змей подвергли критике
Рептилии входят в рацион всеядного населения Поднебесной.