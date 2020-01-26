Экономика
РИА НовостиПроизводители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
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Политика
Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Хоккей
Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 31
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 31. Об этом 26 января сообщает агентство Anadolu со ссылкой на спасательные службы.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Политика
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Армия и оружие
Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере
Политика
Эксперт назвал давней позицией требование Польши компенсации от РФ
По мнению эксперта, Польша выражает подобные претензии не только России, но также Украине и Германии, поскольку не может избавиться от исторических обид.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Шоу-бизнес
Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями
Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Политика
Песков прокомментировал новость об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Армия и оружие
Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России
США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Происшествия
В Афганистане атаковали Ми-8 с украинским экипажем
В Афганистане атаковали вертолет Ми-8 молдавской частной компании с украинским экипажем, перевозивший продовольствие в рамках гуманитарной миссии.
Здоровье
Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса
Глава центра по контролю заболеваний Ху Вэньбо (Xu Wenbo) прокомментировала разработку вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Единоборства
Сайборг нокаутировала Бадд и стала чемпионкой Bellator
В главном поединке Bellator 238 встретились чемпионка организации в полулегком весе Джулия Бадд из Канады и бразильянка Кристина Сайборг.
Спорт
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 километров классикой + 15 километров свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Политика
Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram
В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.
Экономика
Валовый региональный продукт Якутии вырос на 3,5% в 2019 году
Рост валового регионального продукта отмечен в республике в 2019 году.
Общество
Татьяна Голикова: Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, это связано с внедрением цифровых сервисов.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Общество
Китайские власти содействуют эвакуации генконсульства США из Уханя
Власти Китайской Народной Республики оказывают необходимое содействие в эвакуации сотрудников генерального консульства США их города Уханя, который стал центром вспышки короновирусной инфекции.
Наука
Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае
Гаджеты
Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700
Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
Политика
Адвокаты Трампа начали его защиту на процессе по импичменту
Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.