Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПроизводители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
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Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

РИА Новостивчера в 19:23

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Представители табачных компаний объяснили сокращение выпуска сигарет в России

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Нелегальный рынок стал причиной снижения выпуска сигарет в России

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Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
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Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

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Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
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Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru вчера в 04:10
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На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
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Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России

США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
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В Афганистане атаковали Ми-8 с украинским экипажем

В Афганистане атаковали вертолет Ми-8 молдавской частной компании с украинским экипажем, перевозивший продовольствие в рамках гуманитарной миссии.
Lenta.ru вчера в 11:34
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Глава центра по контролю заболеваний Ху Вэньбо (Xu Wenbo) прокомментировала разработку вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV.
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Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
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Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 километров классикой + 15 километров свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
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Валовый региональный продукт Якутии вырос на 3,5% в 2019 году

Рост валового регионального продукта отмечен в республике в 2019 году.
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Татьяна Голикова: Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, это связано с внедрением цифровых сервисов.
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Китайские власти содействуют эвакуации генконсульства США из Уханя

Власти Китайской Народной Республики оказывают необходимое содействие в эвакуации сотрудников генерального консульства США их города Уханя, который стал центром вспышки короновирусной инфекции.
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Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае

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Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:30
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro вчера в 10:18
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