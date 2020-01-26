Экономика
РИА НовостиПроизводители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
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Культура
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Авто
Названы самые ожидаемые в 2020 году хэтчбеки и купе
Осенью на рынке появятся BMW 4 series Coupe и BMW M4 Coupe.Кроме того, в 2020 году станут доступны спорткар Chevrolet Corvette, купе Ferrari Roma и спорткар Ferrari SF90 Stradale, обновленный Jaguar F-Type, хэтчбек KIA XCeed, а также купе и седан Mercedes-Benz E-класса.
Происшествия
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
По данным ведомства, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Хоккей
ЦСКА завоевал «Кубок Легенд», обыграв в финале «Спартак»
В финальном матче VI «Кубка Легенд» ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 7:5. В составе победителей 4 (1+3) очка на счету президента «Норникеля», главы Попечительского совета фонда «Ночная хоккейная лига» Владимира Потанина, дублем отметился трехкратный чемпион мира Сергей Федоров.
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Армия и оружие
Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России
США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Энергетика
Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями
Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Спорт
Россияне завоевали золото в эстафете по шорт-треку на ЧЕ в Венгрии
Ранее россиянин Семен Елистратов выиграл золото на дистанции 3000 метров по шорт-треку. Добавим, что чемпионат Европы завершится 26 января.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Футбол
Букмекеры: «Реал» обыграет «Вальядолид» и возглавит Примеру
"Реал" в свою очередь после осечки "Барселоны" в матче с "Валенсией" (0:2) получил отличную возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании.
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Чонбуком» на сборе в Испании
Футболисты московского "Локомотива" разошлись миром с южнокорейским клубом "Чонбук" в контрольном матче на тренировочном сборе в Испании.
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Политика
Кипр заблокировал новые антироссийские санкции Евросоюза
Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что Кипр заблокировал новые антироссийские санкции ЕС, чтобы добиться от них более жестких действий в отношении Турции, которая разрабатывает нефтегазовые месторождения у берегов острова.
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки
Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.
Здоровье
Стали известны первые симптомы китайского коронавируса
Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Наука
Ученые допустили возможность заражения раком
Канадские ученые пришли к выводу о возможной заразности неинфекционных заболеваний, в том числе рака, диабета, ожирения и болезней сердца.
Общество
Рядом с посольством США в Багдаде упали несколько ракет
Сообщений о пострадавших не поступало. Это не первое попадание снарядов в «зеленую зону». На днях у посольства США упали две ракеты.