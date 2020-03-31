Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПроизводители сигарет остановили российские фабрики

Japan Tobacco International (JTI), крупнейший производитель сигарет в России, решил остановить фабрики на период объявленных нерабочих дней. Президент Владимир Путин пока объявил выходными неделю с 30 марта по 3 апреля.
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с чего всё началось

Самое время бросить курить. Табачные заводы остановлены

Остановка производства приведет к дефициту сигарет в России, грозят табачники, а бюджет недополучит миллиарды рублей. Правительство РФ исключило табачные изделия из списка товаров первой необходимости.
Фонтанка.Рувчера в 12:33

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Табачные заводы Петербурга и области приостановили работу

Neva.Today12:05

Табачные фабрики Ленобласти смогут начать работу с понедельника

АБН10:19

Карантин может привести к дефициту сигарет в Петербурге

Peterburg2.ruвчера в 15:14

Губернатор Ленобласти объяснил, когда вновь заработают табачные фабрики

Петербургский дневник09:38

Табачные заводы в Петербурге и Ленобласти приостановили производство

Телеканал Санкт-Петербург06:32

Дрозденко: «Табачные фабрики могут возобновить работу с понедельника»

78.ru09:48

Самое время бросить курить. Табачные заводы остановлены

Фонтанка.Рувчера в 12:33
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Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Общество

Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19

Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:08
Общество

У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов

У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Телеканал Санкт-Петербург 12:31
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь 01:39
Театры

Большой театр покажет спектакль «Царская невеста»

Большой театр во время карантина будет будет транслировать на своем Youtube-канале спектакли в режиме онлайн.
Менделеевские новости 08:55
Культура

СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли

3DNews 11:27
Политика

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Известия 06:43
Энергетика

TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее

Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.
Profinance.ru 12:43
Общество

В России за сутки заразились коронавирусом 440 человек

Общее число случаев заражения в России выросло до 2777, за день в стране заразились 440 человек.
РБК 04:16
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию

Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Право.ру 02:55
Общество

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло до 177 человек.
News.ru 13:28
Происшествия

Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:54
Космос

Рогозин сообщил, что подготовка к пускам кораблей к МКС идет штатно

ТАСС 07:03
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
Общество

В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
Известия 13:46
Экономика

Закон о налоге с процентов по вкладам принят

Закон с поправками в Налоговый кодекс о налоге с процентов по вкладам населения уже принят.
ИА Клерк.Ру вчера в 05:03
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Политика

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность введения в РФ режима ЧС в связи с ситуацией с COVID-19.
Мой Брянск 12:50
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Общество

Кадыров объявил о закрытии границ Чечни из-за коронавируса

С 5 апреля Чечня закроет въезд и выезд из республики для борьбы с распространением коронавируса.
Дождь 09:13
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Экономика

В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время

В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время На железных дорогах могут ввести режим неполного рабочего времени.
Коммерсантъ 14:26
Здоровье

Ситуацию с аппаратами ИВЛ прокомментировали в областном Минздраве

В пресс-службе областного минздрава опровергли информацию о том, что в Гайской городской больнице нет аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Гай.рф 02:15
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm вчера в 04:21
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