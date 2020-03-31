Коронавирус
ИнтерфаксПроизводители сигарет остановили российские фабрики
Japan Tobacco International (JTI), крупнейший производитель сигарет в России, решил остановить фабрики на период объявленных нерабочих дней. Президент Владимир Путин пока объявил выходными неделю с 30 марта по 3 апреля.
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с чего всё началось
Остановка производства приведет к дефициту сигарет в России, грозят табачники, а бюджет недополучит миллиарды рублей. Правительство РФ исключило табачные изделия из списка товаров первой необходимости.Фонтанка.Рувчера в 12:33
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Политика
Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Частные клиники Москвы включились в борьбу с коронавирусом
Политика
Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает правительству право вводить режим чрезвычайной ситуации.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
Кино
Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Здоровье
Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Общество
Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с Россией и Саудовской Аравией.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала о втором ребенке от Преснякова
Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Футбол
Счетная палата: «Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов
В Счетной палате пришли к выводу, что финансирование местного клуба "Крыльев Советов" из бюджета региона не приносит должных результатов, в связи с чем в настоящий момент команда находится на грани ликвидации.
Финансы
В России оценили потери ПФР и ФОМС из-за коронавируса
Эксперты НИУ ВШЭ спрогнозировали потери Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования из-за эпидемии коронавируса.
Здоровье
Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса
Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще три пациента, у которых тест на коронавирус показал положительный результат.
Происшествия
Задержаны подозреваемые в массовом убийстве в российском городе
В Ярославской области задержаны подозреваемые в массовом убийстве жителей частного дома в Ярославле.
Политика
Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»
Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
Кино
Universal назначила дату выхода «Миньонов 2»
Киностудия Universal назначила новую дату релиза анимационного фильма "Миньоны 2: Грювитация".
Здоровье
Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби
Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Транспорт
На Кубани для транспорта ввели пропускную систему
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Футбол
Дмитрий Торбинский: «В Майами комендантский час. Все скупают оружие»
С пятницы в Майами введен комендантский час — с 23.00 до 5.00 утра.
Музыка
Новую песню «Крым» выпустила Земфира
Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».