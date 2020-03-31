Остановка производства приведет к дефициту сигарет в России, грозят табачники, а бюджет недополучит миллиарды рублей. Правительство РФ исключило табачные изделия из списка товаров первой необходимости.

с чего всё началось

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