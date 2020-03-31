Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПроизводители сигарет остановили российские фабрики

Japan Tobacco International (JTI), крупнейший производитель сигарет в России, решил остановить фабрики на период объявленных нерабочих дней. Президент Владимир Путин пока объявил выходными неделю с 30 марта по 3 апреля.
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с чего всё началось

Самое время бросить курить. Табачные заводы остановлены

Остановка производства приведет к дефициту сигарет в России, грозят табачники, а бюджет недополучит миллиарды рублей. Правительство РФ исключило табачные изделия из списка товаров первой необходимости.
Фонтанка.Рувчера в 12:33

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Табачные заводы Петербурга и области приостановили работу

Neva.Today12:05

Самое время бросить курить. Табачные заводы остановлены

Фонтанка.Рувчера в 12:33

Дрозденко: «Табачные фабрики могут возобновить работу с понедельника»

78.ru09:48

Губернатор Ленобласти объяснил, когда вновь заработают табачные фабрики

Петербургский дневник09:38

Табачные заводы в Петербурге и Ленобласти приостановили производство

Телеканал Санкт-Петербург06:32

Карантин может привести к дефициту сигарет в Петербурге

Peterburg2.ruвчера в 15:14

Табачные фабрики Ленобласти смогут начать работу с понедельника

АБН10:19
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Политика

Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Городовой 06:23
Здоровье

Частные клиники Москвы включились в борьбу с коронавирусом

Агентство Москва 16:11
Политика

Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает правительству право вводить режим чрезвычайной ситуации.
Эхо Москвы 12:20
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК 15:23
Кино

Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Культуромания 10:45
Единоборства

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Коммерсантъ 15:55
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Здоровье

Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РИА Новости 15:24
Общество

Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 23:37
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Подольская рассказала о втором ребенке от Преснякова

Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
Shraibikus News 15:42
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Игры

Ubisoft бесплатно раздает Rayman Legends игрокам на карантине

NewInform 06:26
Футбол

Счетная палата: «Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов

В Счетной палате пришли к выводу, что финансирование местного клуба "Крыльев Советов" из бюджета региона не приносит должных результатов, в связи с чем в настоящий момент команда находится на грани ликвидации.
Газета.Ru 12:51
Финансы

В России оценили потери ПФР и ФОМС из-за коронавируса

Эксперты НИУ ВШЭ спрогнозировали потери Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования из-за эпидемии коронавируса.
News.ru 03:59
Здоровье

Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса

Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
ТАСС 11:24
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru 14:38
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru вчера в 11:01
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще три пациента, у которых тест на коронавирус показал положительный результат.
РБК 18:00
Происшествия

Задержаны подозреваемые в массовом убийстве в российском городе

В Ярославской области задержаны подозреваемые в массовом убийстве жителей частного дома в Ярославле.
Lenta.ru 15:01
Политика

Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»

Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
Эхо Москвы 16:00
Кино

Universal назначила дату выхода «Миньонов 2»

Киностудия Universal назначила новую дату релиза анимационного фильма "Миньоны 2: Грювитация".
Kinonews.ru 16:25
Здоровье

Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Газета.Ru 14:03
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби

Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.
Газета.Ru 14:23
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
Транспорт

На Кубани для транспорта ввели пропускную систему

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Кубань 24 14:53
Футбол

Дмитрий Торбинский: «В Майами комендантский час. Все скупают оружие»

С пятницы в Майами введен комендантский час — с 23.00 до 5.00 утра.
Спорт-Экспресс 11:00
Музыка

Новую песню «Крым» выпустила Земфира

Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Live24 13:29
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